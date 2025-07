Какви ще са последиците - финансови и лични - за прелюбодееца Анди Байрън

Двойката, заснета в интимна прегръдка на концерт на Coldplay, когато двамата се появиха на "kiss cam" на концерт на Coldplay, се оказаха богатия компютърен изпълнителен директор Анди Байрън (50 г.) и неговият ръководител човешки ресурси Кристин Кабот (56 г.). Те са женени. Но за други хора, пише woman.bg.

He’s the CEO of Astronomer.



She’s Head of HR.



They were seen acting like a couple at a Coldplay concert in front of 65,000 people.



The scandal of Andy Byron and Kristin Cabot🧵



(1/9) pic.twitter.com/mpz3wYiKHc — StarPlatinum (@StarPlatinumSOL) July 17, 2025

Потенциалните финансови последици

Ако предстои бракоразводна процедура, се спекулира, че компрометиращите кадри могат да струват на г-н Байрън значителна част от състоянието му, оценено на 60 милиона лири.



Освен евентуалното разделяне на брачното имущество, той е ръководител на компания за изкуствен интелект на стойност милиард лири - Astronomer. Байрън вече подаде оставка.



Компанията се гордее, че персоналът ѝ е "отдаден на съвършенството... поставя клиентите на първо място" и "остава фокусиран" върху предлагане на AI решения в света.

Ще поиска ли развод г-жа Байрън?

След случката жената на г-н Байрън, Меган Кериган Байрън, първо премахна брачното си име "Байрън" от страницата си във Facebook - а след това изтри напълно профила, докато хората публикуваха съобщения в нейна подкрепа на страницата ѝ. Профилът ѝ в Instagram също беше изтрит.

Финансовите залози

Състоянието на г-н Байрън е натрупано през двете му години начело на Astronomer, която е в процес на осигуряване на огромни договори в световен мащаб, отваряйки офис в Лондон докато го прави.



Като шеф и директор на такъв стартъп, г-н Байрън, вече вероятно е натрупал поне 10 милиона лири, според специалистите той разполага и с акции до 5 процента от общата стойност от 1 милиард лири на фирмата.

Професионалните връзки под въпрос

Оказва се, че той изглежда е бил особено ревностен поддръжник на назначаването на г-жа Кабот, представяйки я като притежаваща "дълбок опит в управлението на таланти и ангажирането на служители".



В LinkedIn г-жа Кабот е написала, че "печели доверието на служители от всички нива, от изпълнителни директори до асистенти".Тя е добавила при присъединяването към Astronomer, че е "енергизирана в разговорите си с Анди... за възможностите, които съществуват тук."

Astronomer CEO Andy Byron and chief people officer Kristin Cabot have been immediately put on leave, Axios reports. pic.twitter.com/EP7TKMZu6h — Pop Base (@PopBase) July 18, 2025

Официалната реакция

В изявление, публикувано в LinkedIn, от Astronomer казаха: "От нашите лидери се очаква да определят стандарта както в поведението, така и в отговорността.



Съветът на директорите инициира официално разследване на този въпрос и ще имаме допълнителни подробности за споделяне много скоро."

Думите на свидетелката

28-годишната Грейс Спрингър, фенката на Coldplay, която разпространи видеото на изневеряващата двойка каза пред US Sun:

"Част от мен се чувства зле, че обърнах живота на тези хора с главата надолу, но... играейки глупави игри... печелиш глупави награди. Надявам се партньорите им да могат да се излекуват от това и да получат втори шанс за щастието, което заслужават. Видеото ми беше благословия под прикритие."