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Слаш става на 61 г. днес - вижте любопитни факти от биографията на китариста

Слаш става на 61 г. днес - вижте любопитни факти от биографията на китариста

23 Юли, 2026 10:42 4 384 5

  • слаш-
  • guns n’ roses-
  • рожден ден

Rolling Stone го поставя като №65 в класацията “100 най-велики китаристи на всички времена”

Слаш става на 61 г. днес - вижте любопитни факти от биографията на китариста - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 23 юли 1965 г. в Лондон се ражда Соул Хъдсън, по‑известен като Слаш – легендарният китарист на Guns N’ Roses. Ето няколко любопитни факти от живота и кариерата му, които правят историята му незабравима:

  • Роден е в Хампстед, Лондон, а когато е на 6 години, семейството се мести в Лос Анджелис.
  • Прозвището "Слаш" идва от близък семеен приятел – актьорът Сиймор Касъл, който го нарича така, защото бил „винаги в движение“.
  • Започва музикалната си кариера в групи като Hollywood Rose и Road Crew преди да се присъедини към Guns N’ Roses през 1985 г.
  • Като член на GNR, Слаш пише емблематичните китарни рифове в “Sweet Child o’ Mine”, определен за #1 в топ 100 от Total Guitar.
  • След драматичното му напускане на групата през 1996 г., той създава Slash’s Snakepit (1994) и Velvet Revolver (2002–2008)
  • Rolling Stone го поставя като №65 в класацията “100 най-велики китаристи на всички времена”
  • През 2001 г. Слаш е диагностициран с кардиомиопатия и му е поставен дефибрилатор – след това през 2006 г. спира алкохола.
  • Има две деца: Лондон (22) и Каш (21).
  • Слаш е известен с обичайната си китара Gibson Les Paul - от години негов основен инструмент.
  • Сред любимите му хобита са филмовите хоръри, дизайна на пинбол машини и благотворителността – член е на борда на Little Kids Rock и Лос Анджелиския зоопарк.
  • След обединението в Guns N’ Roses през 2016 г., Слаш и бандата изнесоха турнета като “Not in This Lifetime...” и продължават да свирят по големи европейски фестивали през 2025 г, включително и в България.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И нас какво

    4 29 Отговор
    ни интересува някакъв си надрусаняк?

    Коментиран от #5

    08:37 23.07.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анита простолюдието

    0 0 Отговор
    Скъпи коли скъпи почивки дрехи от авин и алеса 🤭🐐🥳

    11:09 23.07.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И нас какво":

    А ВИЕ КУПЕЙКО
    ЗАЩО ПРОЧЕТОХТЕ СТАТИЯТА🗣

    11:58 23.07.2026