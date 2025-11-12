Новини
Първият руски човекоподобен робот се преби при дебюта си пред публика ВИДЕО

12 Ноември, 2025 02:39, обновена 12 Ноември, 2025 02:52

Aidol бавно се качи на сцената, придружен от двама души, и се опита да помаха, но се преобърна и падна

Първият руски човекоподобен робот се преби при дебюта си пред публика ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първият руски антропоморфен /човекоподобен/ робот с изкуствен интелект, Aidol, загуби равновесие и падна по време на презентация в Москва, а събитието беше прекъснато, предаде ТАСС.

Aidol бавно се качи на сцената, придружен от двама души, и се опита да помаха, но се преобърна и падна. Служителите покриха робота с черен плат и го изнесоха от залата.

„Надявам се, че тази грешка ще се превърне в поучителен опит“, каза Владимир Витухин, изпълнителен директор на разработчика.

Коалицията за нови технологии заяви преди това, че роботът е способен на смислена и целенасочена комуникация, изразявайки емоции, и определи това като „ключоата разлика между Aidol и други глобални решения“. За да постигне това, той има „лице“, гъвкави ръце, 19 сервомотора, поддържащи поне 12 основни емоции, както и „стотици“ микроизрази.

Разработчиците предвиждат участието на Aidol в индустриални и сервизни дейности - например в производството, логистиката и обществените пространства като банки, летища и други подобни.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шашармак

    10 4 Отговор
    Нация от алкохолици може да създаде само пиян робот

    03:01 12.11.2025

  • 2 Катюша

    7 3 Отговор
    Наш Ваня само на две водки и се преби като мужик.

    03:03 12.11.2025

  • 3 кеворк кеворкян

    7 4 Отговор
    робота е видимо пиян като създателите си и цялата им нация.. Помним и какви шедьоври на автомобилостроенето създават хахахахахах

    03:06 12.11.2025

  • 4 накъдри юкселов

    5 3 Отговор
    Този робот да не се задвижва със самагон??

    03:08 12.11.2025

  • 5 Ляле Цеце

    3 3 Отговор
    Абе виждам, че говорите "пияна нация" и тнт. Ама
    вие сте тези, които не произвеждате нищо, оставяте следа след себе си само като клекнете. Да не говорим, че достоверността на видеото е под въпрос, защото само жълти медии. Много жалък народ, ако можете вобще да се наречете такива.

    Коментиран от #7

    03:16 12.11.2025

  • 6 Георги

    2 0 Отговор
    явно се е обучавал да върви от това, което вижда

    03:17 12.11.2025

  • 7 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ляле Цеце":

    да отричаш очевидното само защото е руско е също толкова неумно, като да го отричаш само защото е евроатлантическо

    03:20 12.11.2025

  • 8 Линда

    3 1 Отговор
    Така Медведев се пребира в къщи след като за поред път е разгромил Финландия.

    03:45 12.11.2025