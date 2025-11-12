Първият руски човекоподобен робот се преби при дебюта си пред публика ВИДЕО

Първият руски антропоморфен /човекоподобен/ робот с изкуствен интелект, Aidol, загуби равновесие и падна по време на презентация в Москва, а събитието беше прекъснато, предаде ТАСС.

Aidol бавно се качи на сцената, придружен от двама души, и се опита да помаха, но се преобърна и падна. Служителите покриха робота с черен плат и го изнесоха от залата.

„Надявам се, че тази грешка ще се превърне в поучителен опит“, каза Владимир Витухин, изпълнителен директор на разработчика.

Коалицията за нови технологии заяви преди това, че роботът е способен на смислена и целенасочена комуникация, изразявайки емоции, и определи това като „ключоата разлика между Aidol и други глобални решения“. За да постигне това, той има „лице“, гъвкави ръце, 19 сервомотора, поддържащи поне 12 основни емоции, както и „стотици“ микроизрази.

Разработчиците предвиждат участието на Aidol в индустриални и сервизни дейности - например в производството, логистиката и обществените пространства като банки, летища и други подобни.