Първият руски човекоподобен робот се преби при дебюта си пред публика ВИДЕО

Първият руски антропоморфен /човекоподобен/ робот с изкуствен интелект, Aidol, загуби равновесие и падна по време на презентация в Москва, а събитието беше прекъснато, предаде ТАСС.
Aidol бавно се качи на сцената, придружен от двама души, и се опита да помаха, но се преобърна и падна. Служителите покриха робота с черен плат и го изнесоха от залата.
„Надявам се, че тази грешка ще се превърне в поучителен опит“, каза Владимир Витухин, изпълнителен директор на разработчика.
Коалицията за нови технологии заяви преди това, че роботът е способен на смислена и целенасочена комуникация, изразявайки емоции, и определи това като „ключоата разлика между Aidol и други глобални решения“. За да постигне това, той има „лице“, гъвкави ръце, 19 сервомотора, поддържащи поне 12 основни емоции, както и „стотици“ микроизрази.
Разработчиците предвиждат участието на Aidol в индустриални и сервизни дейности - например в производството, логистиката и обществените пространства като банки, летища и други подобни.
5 Ляле Цеце
вие сте тези, които не произвеждате нищо, оставяте следа след себе си само като клекнете. Да не говорим, че достоверността на видеото е под въпрос, защото само жълти медии. Много жалък народ, ако можете вобще да се наречете такива.
Коментиран от #7
03:16 12.11.2025
7 Георги
До коментар #5 от "Ляле Цеце":да отричаш очевидното само защото е руско е също толкова неумно, като да го отричаш само защото е евроатлантическо
03:20 12.11.2025
