Как е изглеждала Бианка Ченсори преди да срещне Кание Уест

На архивни кадри от 2021 г., разпространени от TMZ, 30-годишната Бианка Ченсори изглежда неузнаваема. Година преди да се омъжи за Кание Уест и да претърпи значителна трансформация във външния си вид, моделката позира в напълно обикновени тоалети за австралийска модна марка, управлявана от неин приятел.

На фотографиите Ченсори е заснета в профил, облечена в дънки, топ без презрамки и спортен комплект. Тъмнокафявата ѝ коса пада свободно по гърба ѝ, а визията ѝ е далеч от дръзките и провокативни аутфити, с които вече е свързвана като съпруга на рапъра и предприемач Канйе Уест.

Бианка и Уест се врекоха един на друг през декември 2022 г., по-малко месец след като 48-годишният носител на „Грами“ приключи развода си с Ким Кардашян.

Оттогава Ченсори неведнъж е шокирала феновете с екстравагантни тоалети, в които често липсват голяма част от традиционните дрехи. На церемонията по раздаването на „Грами“ през февруари 2025 г. тя дефилира на червения килим в напълно прозрачна мини рокля под черно кожено палто.

Дръзките ѝ визии предизвикаха критики от различни страни, включително и от собствения ѝ баща. През февруари 2024 г. Лео Ченсори настоя да се срещне с Канйе Уест, за да му поговорят за „вулгарния“ ѝ имидж. Според запознат източник на Daily Mail, той възнамерявал да попита рапъра как би постъпил, ако дъщерите му – Норт и Чикаго – се появят „на публично място полуголи в облекла, поощрявани от съпрузите им“.

Въпреки възраженията на баща си, Бианка продължава да залага на провокацията. През юни тя се появи на улиците на Ню Йорк в комплект бельо, изработено изцяло от бонбони, за който „All of the Lights“ изпълнителят ѝ платил 100 000 долара, след като първоначално тя отказала да го облече.

