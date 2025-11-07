Новини
Кание Уест се извини на евреите

7 Ноември, 2025 10:42 558 4

  • кание уест-
  • евреи-
  • извини

През последните години Уест редовно предизвиква скандали с изявленията си

Кание Уест се извини на евреите - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Рапърът Кание Уест се извини на еврейския народ за изразената подкрепа за нацизма и за антисемитските си забележки. Това обяви главният равин на Мароко Йешаяху Йосеф Пинто, който проведе лична среща с американската звезда.

„Той изрази дълбоко разкаяние за миналите си изявления относно еврейския народ. Равин Пинто топло го поздрави, насърчи го с думи от Тората и похвали желанието му да се доближи до истината“, се казва в изявление, публикувано на X страницата на равина.

През последните години Уест редовно предизвиква скандали с изявленията си, особено по темите за нацизма и робството, понякога дори открито показвайки нацистки символи. През май той издаде песен, в която припевът съдържа фраза с нацистки поздрав.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и тоя е въздух под налягане

    2 0 Отговор
    жалка работа…

    10:53 07.11.2025

  • 2 е то и у нас има евреи

    2 1 Отговор
    след войните останали тука . не ходили до газа да живеят . после ги изселваха които искат . но малко заминаха . за да не ги убият тука си седят . ще са си доволни . те слушат музиката на уест по тяхните кибуци и клубове . пасито и други има да се радват .

    10:58 07.11.2025

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    Доживяхме и такова чудо черен нацист?!

    10:58 07.11.2025

  • 4 Пъфчо Дедев

    1 0 Отговор
    Извини се бе, извини се! Иначе при мен!

    11:32 07.11.2025