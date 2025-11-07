Кание Уест се извини на евреите

Рапърът Кание Уест се извини на еврейския народ за изразената подкрепа за нацизма и за антисемитските си забележки. Това обяви главният равин на Мароко Йешаяху Йосеф Пинто, който проведе лична среща с американската звезда.
„Той изрази дълбоко разкаяние за миналите си изявления относно еврейския народ. Равин Пинто топло го поздрави, насърчи го с думи от Тората и похвали желанието му да се доближи до истината“, се казва в изявление, публикувано на X страницата на равина.
През последните години Уест редовно предизвиква скандали с изявленията си, особено по темите за нацизма и робството, понякога дори открито показвайки нацистки символи. През май той издаде песен, в която припевът съдържа фраза с нацистки поздрав.
