Кметът на Сао Пауло забрани концерта на Кание Уест, рапърът възхвалявал нацизма и Хитлер

15 Ноември, 2025 08:38 391 5

Забраната е наложена поради изявления на Уест, който е „критикуван от 2022 г. за антисемитски изявления

Кметът на Сао Пауло забрани концерта на Кание Уест, рапърът възхвалявал нацизма и Хитлер - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кметът на Сао Пауло, най-големият град в Бразилия, Рикардо Нунес, забрани концерта на американския рапър Кание Уест заради радикалните му изявления, които „насърчават нацизма“. Изявата му е била насрочена за 29 ноември, пише местния портал Brasil247.

„Нито един човек, пропагандиращ нацизма, няма да изпълни нито една песен и няма да има нито една изява в никоя обществена институция, собственост на градската администрация. Ние не приемаме това и ще направим всичко възможно, за да предотвратим всякаква подобна дейност в Сао Пауло“, цитира изданието Нунес.

Brasil247 обясни, че забраната е наложена поради изявления на Уест, който е „критикуван от 2022 г. за антисемитски изявления и възхвала на Адолф Хитлер“. Изданието добави, че кметството вече е уведомило организаторите на концерта, че няма да предостави общински помещения за събитието. Мястото на концерта ще бъде променено.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    1 0 Отговор
    Този не беше ли "миньор от Перник?!
    Ако е, значи Хитлер бързо щеше да го направи на това, с което си мием ръцете!

    08:45 15.11.2025

  • 2 Факт

    2 0 Отговор
    И Пешо когато не бълва порно във фактибг, възхвалява Хитлер!

    08:46 15.11.2025

  • 3 Ха ха ха а така

    1 0 Отговор
    Ха ха , та кмета на Сао Пауло бил най големия смешник , защото трябва да е много тъп смешник та да каже , че черен рапър бил нацист .

    08:50 15.11.2025

  • 4 зреене

    1 0 Отговор
    Куче тупнало с опашката си кучка и й казало:- Иди да се набуташ под някоя кола! После хората ще ни богопочитат и ще джафкаме цял час от кеф!

    08:50 15.11.2025

  • 5 Пенчо

    0 0 Отговор
    Да отива в киев, там ще му разрешат!

    08:56 15.11.2025