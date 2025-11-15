Кметът на Сао Пауло забрани концерта на Кание Уест, рапърът възхвалявал нацизма и Хитлер

Кметът на Сао Пауло, най-големият град в Бразилия, Рикардо Нунес, забрани концерта на американския рапър Кание Уест заради радикалните му изявления, които „насърчават нацизма“. Изявата му е била насрочена за 29 ноември, пише местния портал Brasil247.

„Нито един човек, пропагандиращ нацизма, няма да изпълни нито една песен и няма да има нито една изява в никоя обществена институция, собственост на градската администрация. Ние не приемаме това и ще направим всичко възможно, за да предотвратим всякаква подобна дейност в Сао Пауло“, цитира изданието Нунес.

Brasil247 обясни, че забраната е наложена поради изявления на Уест, който е „критикуван от 2022 г. за антисемитски изявления и възхвала на Адолф Хитлер“. Изданието добави, че кметството вече е уведомило организаторите на концерта, че няма да предостави общински помещения за събитието. Мястото на концерта ще бъде променено.