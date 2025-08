Живият Нострадамус със страховито предупреждение: Извънземни ни наблюдават тайно!

„Живият Нострадамус“, направи ново страховито предсказание, което се оказа и предупреждение. 38-годишният Атос Саломе от Бразилия, който се прочу, след като точно предсказа десетки световни събития, като глобалния срив на Microsoft, пандемията от коронавирус и смъртта на кралица Елизабет II, твърди, че космически кораб, маскиран като звезда, може да шпионира Земята.

Огромният междузвезден обект, вече официално наречен 3I/ATLAS, вече се движи през Слънчевата система със скорост от 41 мили в секунда или 150 000 мили в час, допълва Блиц.

Използвайки данни от обсерваторията Вера К. Рубин, учените разкриха колко голям е всъщност “междузвездният обект“, като казаха, че диаметърът му е приблизително 11,2 км. Това прави 3I/ATLAS най-големият междузвезден обект, забелязан някога.

Професор Ави Льоб, теоретичен физик и космолог от Харвардския университет, преди това предположи, че обектът може да е извънземен космически кораб.

An alien ship may be flying towards Earth, Harvard astrophysicist Avi Loeb said.



He studied the trajectory of the alleged comet 3I/ATLAS and called it too “unusual” for ordinary bodies.



According to his version, it could be an alien ship that will arrive between November 21 and… pic.twitter.com/Vh7FTLMzsW