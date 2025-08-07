Димо Алексиев пак участва в „Игри на волята“

Актьорът Димо Алексиев се завръща в новия сезон на риалити шоуто „Игри на волята“, въпреки че срещу него има влязла в сила присъда. Това потвърждават папарашки снимки и очевидци, засекли го в центъра на Шабла, където пазарувал в супермаркет в компанията на неизвестна дама, пише hotarena.net.
Двамата купували предимно безалкохолни напитки и сладкиши, след което потеглили с автомобил към Дуранкулак – мястото, където се провеждат снимките на риалити шоуто.
Въпреки че Софийският районен съд вече постанови наказание от 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, присъдата все още не е влязла в сила. Предстоят нови съдебни инстанции, които могат да потвърдят, изменят или отменят наказанието, става ясно още от информацията.
Източници от актьорската гилдия твърдят, че след повторното провинение, Алексиев е изпаднал в изолация – нито получава предложения за роли, нито колеги го търсят. Актьорът сам споделял пред близки, че живее в тежка несигурност и изпитва финансови затруднения.
Въпреки това от екипа на "Игри на волята" са решили да му подадат ръка, като му осигурят работа в продукцията, но зад кадър. Това е и една от малкото възможности за него да си изкарва прехраната, докато очаква решението на по-горните съдебни инстанции.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като какъв
Коментиран от #8
08:19 07.08.2025
2 Игри на водката
08:21 07.08.2025
3 Миндо
08:21 07.08.2025
4 Факт
08:25 07.08.2025
5 Иван
08:32 07.08.2025
6 рецидивист
08:36 07.08.2025
8 Не превръщайте момчето
До коментар #1 от "Като какъв":в изкупителна жертва защото е пил една бира.
В живота има грешка има и прошка.
Коментиран от #11, #13, #16
08:37 07.08.2025
9 Фен
08:40 07.08.2025
10 Строител
08:43 07.08.2025
11 Хотели
До коментар #8 от "Не превръщайте момчето":Абе пил е много повече от една бира и то не само бира, а и доста твърдо
Коментиран от #17
08:43 07.08.2025
12 Да се направи сценарий
За човека и място!
08:48 07.08.2025
13 Не е така
До коментар #8 от "Не превръщайте момчето":колко пъти трябва да му прощавам? Това не е първото му нарушение.
08:49 07.08.2025
14 Как така
09:02 07.08.2025
15 Опс
09:04 07.08.2025
16 Има грешка, има
До коментар #8 от "Не превръщайте момчето":и прошка, така е... Но нали веднъж му простиха с условна присъда? Защо да му прощават постоянно? Ти, ако се седнеш да караш пил дали щети простят?
09:04 07.08.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Хотели":Ама НЕ са го СПРЕЛИ за проверка❗
Бил до автомобила си, който бил ... топъл ❗
09:04 07.08.2025