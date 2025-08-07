Димо Алексиев пак участва в „Игри на волята“

Актьорът Димо Алексиев се завръща в новия сезон на риалити шоуто „Игри на волята“, въпреки че срещу него има влязла в сила присъда. Това потвърждават папарашки снимки и очевидци, засекли го в центъра на Шабла, където пазарувал в супермаркет в компанията на неизвестна дама, пише hotarena.net.

Двамата купували предимно безалкохолни напитки и сладкиши, след което потеглили с автомобил към Дуранкулак – мястото, където се провеждат снимките на риалити шоуто.

Снимка: Интернет

Въпреки че Софийският районен съд вече постанови наказание от 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, присъдата все още не е влязла в сила. Предстоят нови съдебни инстанции, които могат да потвърдят, изменят или отменят наказанието, става ясно още от информацията.

Източници от актьорската гилдия твърдят, че след повторното провинение, Алексиев е изпаднал в изолация – нито получава предложения за роли, нито колеги го търсят. Актьорът сам споделял пред близки, че живее в тежка несигурност и изпитва финансови затруднения.

Въпреки това от екипа на "Игри на волята" са решили да му подадат ръка, като му осигурят работа в продукцията, но зад кадър. Това е и една от малкото възможности за него да си изкарва прехраната, докато очаква решението на по-горните съдебни инстанции.