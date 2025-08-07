Новини
Любопитно »
Димо Алексиев пак участва в „Игри на волята“

Димо Алексиев пак участва в „Игри на волята“

7 Август, 2025 08:17 1 247 17

  • димо алексиев-
  • игри на волята-
  • присъда

От екипа на риалитито са решили да му подадат ръка, като му осигурят работа в продукцията, но зад кадър

Димо Алексиев пак участва в „Игри на волята“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Димо Алексиев се завръща в новия сезон на риалити шоуто „Игри на волята“, въпреки че срещу него има влязла в сила присъда. Това потвърждават папарашки снимки и очевидци, засекли го в центъра на Шабла, където пазарувал в супермаркет в компанията на неизвестна дама, пише hotarena.net.

Двамата купували предимно безалкохолни напитки и сладкиши, след което потеглили с автомобил към Дуранкулак – мястото, където се провеждат снимките на риалити шоуто.

Димо Алексиев пак участва в „Игри на волята“
Снимка: Интернет

Въпреки че Софийският районен съд вече постанови наказание от 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, присъдата все още не е влязла в сила. Предстоят нови съдебни инстанции, които могат да потвърдят, изменят или отменят наказанието, става ясно още от информацията.

Източници от актьорската гилдия твърдят, че след повторното провинение, Алексиев е изпаднал в изолация – нито получава предложения за роли, нито колеги го търсят. Актьорът сам споделял пред близки, че живее в тежка несигурност и изпитва финансови затруднения.

Въпреки това от екипа на "Игри на волята" са решили да му подадат ръка, като му осигурят работа в продукцията, но зад кадър. Това е и една от малкото възможности за него да си изкарва прехраната, докато очаква решението на по-горните съдебни инстанции.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като какъв

    13 3 Отговор
    ще участва? Като кварталното пиянде, нали?

    Коментиран от #8

    08:19 07.08.2025

  • 2 Игри на водката

    12 1 Отговор
    Наздраве по този повод.

    08:21 07.08.2025

  • 3 Миндо

    6 3 Отговор
    ......... кервана си върви!

    08:21 07.08.2025

  • 4 Факт

    3 0 Отговор
    Използва, че някои хора са склонни първо да търсят вина в себе си!

    08:25 07.08.2025

  • 5 Иван

    3 8 Отговор
    Какво толкова е станало?!Искаме си Димо.Много добре водеше предаването.Без него няма да го гледам.

    08:32 07.08.2025

  • 6 рецидивист

    4 0 Отговор
    2 присъди . огромна заплата . жени, коли . добре си е .

    08:36 07.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Не превръщайте момчето

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Като какъв":

    в изкупителна жертва защото е пил една бира.
    В живота има грешка има и прошка.

    Коментиран от #11, #13, #16

    08:37 07.08.2025

  • 9 Фен

    5 1 Отговор
    Защо ми ханахте коментара, да не съм казал нещо нецензурно. Пианде си е тоя и си има резервация за Казичене. Пар цал написах единсвтенно. Което не е никаква обида за нехо

    08:40 07.08.2025

  • 10 Строител

    3 0 Отговор
    И аз бих му подал ръка с лопата в нея -да налива бетон.Изцяло ще е в " кадър" !!

    08:43 07.08.2025

  • 11 Хотели

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Не превръщайте момчето":

    Абе пил е много повече от една бира и то не само бира, а и доста твърдо

    Коментиран от #17

    08:43 07.08.2025

  • 12 Да се направи сценарий

    2 0 Отговор
    “Игри на волята” за алкохолици.
    За човека и място!

    08:48 07.08.2025

  • 13 Не е така

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не превръщайте момчето":

    колко пъти трябва да му прощавам? Това не е първото му нарушение.

    08:49 07.08.2025

  • 14 Как така

    1 0 Отговор
    От затвора ли ще го "води"!!!

    09:02 07.08.2025

  • 15 Опс

    1 0 Отговор
    Една от всички простотии сготвени за драгия зрител....няма игри,всичко е постановка,и воля няма...предварително всичко е нагласено....лошото е че по всички тАлавизии ще потекат бози връз бози.....добре,че има стари дискове и качествени филми от старо време....

    09:04 07.08.2025

  • 16 Има грешка, има

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не превръщайте момчето":

    и прошка, така е... Но нали веднъж му простиха с условна присъда? Защо да му прощават постоянно? Ти, ако се седнеш да караш пил дали щети простят?

    09:04 07.08.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хотели":

    Ама НЕ са го СПРЕЛИ за проверка❗
    Бил до автомобила си, който бил ... топъл ❗

    09:04 07.08.2025