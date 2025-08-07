Кристина Апългейт отново бе хоспитализирана: „Толкова много боли, че крещя“

53-годишната звезда от „Женени с деца“ записала епизода за вторник, 5 август, на подкаста MesSy от болницата в Лос Анджелис, докато се бори със силна болка, която я кара да се чувства сякаш апендиксът ѝ се пука, пише tialoto.bg.

Малко по-късно Апългейт изпрати официално становище до медиите, в което сподели, че вече е у дома, след като е била лекувана за бъбречна инфекция. По думите ѝ, останала под лекарско наблюдение цяла седмица, а стомашният проблем, с който се бори от дълго време, все още се лекува.

Актрисата обясни на колежката си Джейми-Лин Синглър, с която води подкаста, че е започнала да се чувства зле по време на ваканцията си в Европа, където е била за семейно посещение. На връщане към дома тя е решила директно да отиде в болница, обяснявайки, че не искала да се събуди в 3 сутринта и да трябва да тича до спешното отделение.

„Поисках да бъда приета“, каза Апългейт, обяснявайки гнева си към леченията по време на продължаващата ѝ битка с множествената склероза.

Тя продължи „Останах в болницата, защото исках отговори. Исках да ми се направи всеки един тест, за който можете да се сетите, както и всеки, за който не можете да се сетите. Исках всичко да ми се направи“.

На следващия ден Кристина се събужда с ужасяваща болка в дясната си страна. Помислила си, че апендиксът ѝ е напът да се спука.

Болката, казва тя, се е разпространявала от задната към предната част на тялото. „Имаше толкова много болка. Крещях, което наложи насрочването на спешен скенер в 2 през нощта“, обяснява Апългейт и допълни, че снимките показали инфекция на десния бъбрек, която постепенно обхванала и левия.

По време на подкаста, Кристина обясни на слушателите и колежката си, че ще трябва да остане в болницата, тъй като в момента ѝ се вливат интравенозни антибиотици. Тя допълни, че лекарите първоначално си помислили, че състоянието ѝ може да е инфекция на уринарния тракт и дори се съмнявали дали може да се обслужва сама.

Апългейт успя за кратко да се пошегува със ситуацията, казвайки че е обяснила на лекарите си, че все още може да върши нещата сама и тялото ѝ е напълно чисто след всяко ходене до тоалетната.

В по-сериозен тон актрисата призна, че се бори с всички сили да задържи сълзите си, но понякога се срива в ръцете на сестрите и започва да плаче неутешимо.

През март тази година Апългейт призна, че е била хоспитализирана поне 30 пъти заради повръщане и невъобразими болки. „Направили са ми всеки познат на човечеството тест, подложиха ме на толкова много радиация от скенери и всичко друго“, разказа тогава актрисата.

Множествената склероза е хронично заболяване на нервната система, което може да причини проблеми с пикочния мехур и червата. Според лекарите, симптомите могат да бъдат непредвидими.