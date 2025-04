Селма Блеър пребори множествената склероза

Холивудската актриса Селма Блеър сподели, че официално е в ремисия след продължителна битка с множествена склероза. В интервю за People, публикувано в четвъртък, звездата заяви, че се чувства „невероятно добре“ — близо седем години след като публично обяви диагнозата си през 2018 г.

„Чувствам се страхотно вече повече от година. Но сега съм достатъчно здрава, за да кажа, че наистина съм в ремисия,“ сподели Блеър, докато присъстваше на деветото издание на модните награди Fashion Los Angeles Awards, организирани от The Daily Front Row. „Винаги съм се стараела да изглеждам и да се чувствам добре, но сега имам издръжливост, имам енергия — излизането от дома вече не ме плаши.“

В началото на годината Variety съобщи ексклузивно, че Селма Блеър се завръща към актьорството с три нови проекта: драмата Stay Forte, свързана с конфликта между Израел и Хамас, свръхестествения трилър Silent и драмата за разделени близнаци There There.

„Започнах да се чувствам значително по-добре миналата година. Вече работя и имам нови проекти, които скоро ще обявя официално,“ каза Блеър в интервю за Variety.

Stay Forte, режисиран от израелския режисьор Дорон Еран, разказва историята на трима израелци, взети за заложници от Хамас по време на атаката от 7 октомври 2023 г.

