Бриджит Бардо: Възстановявам се, обичам ви!

На фона на новината за хоспитализацията ѝ, френската актриса Бриджит Бардо увери феновете, че се възстановява и помоли журналистите да уважават личния ѝ живот, се казва в прессъобщение на фондация „Бардо“.

„В светлината на разпространението на невярна информация през последните няколко дни, мадам Бриджит Бардо желае да отбележи, че в момента се възстановява. Тя би искала хората да уважават личния ѝ живот и кани всички да се успокоят“, се казва в изявлението. „Мадам Бардо желае да успокои онези, които искрено се тревожат за нея. Тя предава следното послание: „Обичам ви всички!“

На 24 ноември вестник „Вар-Матин“ съобщи, че Бардо е хоспитализирана в южния град Тулон. Според вестника 91-годишната актриса е била приета в болница „Сен Жан“ приблизително 10 дни преди публикацията. Причината за хоспитализацията на актрисата не е уточнена. През октомври вестник „Ница-Матин“ също съобщи, че актрисата е прекарала няколко седмици в болница в Тулон поради „сериозно заболяване“.

Бардо е родена на 28 септември 1934 г. в Париж. По време на филмовата си кариера, която приключва едва на 38-годишна възраст, тя участва в 48 филма, включително „Личен живот“ (Vie priv e, 1962) на режисьора Луи Мал и „Презрение“ (Le m pris, 1963) на Жан-Люк Годар. Филмите ѝ винаги са привличали огромна публика както във Франция, така и в чужбина. След пенсионирането си тя се занимава с правата на животните.