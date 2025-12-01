Новини
Бриджит Бардо: Възстановявам се, обичам ви!

1 Декември, 2025 16:14

  • бриджит бардо-
  • хоспитализирана-
  • възстановяване

„Мадам Бардо желае да успокои онези, които искрено се тревожат за нея." се казва в пресссъобщение на фондация "Бардо"

Бриджит Бардо: Възстановявам се, обичам ви! - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На фона на новината за хоспитализацията ѝ, френската актриса Бриджит Бардо увери феновете, че се възстановява и помоли журналистите да уважават личния ѝ живот, се казва в прессъобщение на фондация „Бардо“.

„В светлината на разпространението на невярна информация през последните няколко дни, мадам Бриджит Бардо желае да отбележи, че в момента се възстановява. Тя би искала хората да уважават личния ѝ живот и кани всички да се успокоят“, се казва в изявлението. „Мадам Бардо желае да успокои онези, които искрено се тревожат за нея. Тя предава следното послание: „Обичам ви всички!“

На 24 ноември вестник „Вар-Матин“ съобщи, че Бардо е хоспитализирана в южния град Тулон. Според вестника 91-годишната актриса е била приета в болница „Сен Жан“ приблизително 10 дни преди публикацията. Причината за хоспитализацията на актрисата не е уточнена. През октомври вестник „Ница-Матин“ също съобщи, че актрисата е прекарала няколко седмици в болница в Тулон поради „сериозно заболяване“.

Бардо е родена на 28 септември 1934 г. в Париж. По време на филмовата си кариера, която приключва едва на 38-годишна възраст, тя участва в 48 филма, включително „Личен живот“ (Vie priv e, 1962) на режисьора Луи Мал и „Презрение“ (Le m pris, 1963) на Жан-Люк Годар. Филмите ѝ винаги са привличали огромна публика както във Франция, така и в чужбина. След пенсионирането си тя се занимава с правата на животните.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    4 0 Отговор
    Машина !!! Да кара поне до 101 за ужас на живодерите и садистите ...

    16:23 01.12.2025