Прочута шоколадова компания залага на генното инженерство

Компанията Mars реши да използва технологии за генно модифициране, надявайки се да ускори създаването на по-устойчиви какаови дървета, съобщи Bloomberg.

Отбелязва се, че това ще бъде част от усилията ѝ да си осигури непрекъснати доставки на така важните ѝ какаовите зърна. Производителят на шоколад Dove и M&M's ще сключи лицензионно споразумение с Pairwise, компания, която модифицира гени в селското стопанство. Една от причините за решението е ситуацията с намаляването на доставките на какао от Кот д'Ивоар и Гана поради неблагоприятни метеорологични условия и болести по леторастите. В резултат на това се наблюдава рекорден скок в цените.

Предполага се, че методите на генно инженерство ще подобрят качеството на селскостопанските култури, подкрепяйки глобалните вериги за доставки.

Агенцията отбелязва, че Европейският съюз също води преговори за разработване на правила за генетично модифицирани култури, които в момента са почти невъзможни за продажба на пазара на ЕС. Швейцария, която е център за преработка на какао, също обмисля промяна в законодателството си, за да позволи генно модифициране.