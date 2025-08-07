Новини
Любопитно »
Прочута шоколадова компания залага на генното инженерство

Прочута шоколадова компания залага на генното инженерство

7 Август, 2025 09:53

  • шоколадова компания-
  • генно инженерство-
  • генно модифициране-
  • какаови дървета-
  • mars

Mars ускорява създаването на по-устойчиви какаови дървета

Прочута шоколадова компания залага на генното инженерство - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Компанията Mars реши да използва технологии за генно модифициране, надявайки се да ускори създаването на по-устойчиви какаови дървета, съобщи Bloomberg.

Отбелязва се, че това ще бъде част от усилията ѝ да си осигури непрекъснати доставки на така важните ѝ какаовите зърна. Производителят на шоколад Dove и M&M's ще сключи лицензионно споразумение с Pairwise, компания, която модифицира гени в селското стопанство. Една от причините за решението е ситуацията с намаляването на доставките на какао от Кот д'Ивоар и Гана поради неблагоприятни метеорологични условия и болести по леторастите. В резултат на това се наблюдава рекорден скок в цените.

Предполага се, че методите на генно инженерство ще подобрят качеството на селскостопанските култури, подкрепяйки глобалните вериги за доставки.

Агенцията отбелязва, че Европейският съюз също води преговори за разработване на правила за генетично модифицирани култури, които в момента са почти невъзможни за продажба на пазара на ЕС. Швейцария, която е център за преработка на какао, също обмисля промяна в законодателството си, за да позволи генно модифициране.


  • 1 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Прехвалените шоколади и бонбони на Линд се правят с палмова мазнина.

    Коментиран от #3

    10:25 07.08.2025

  • 2 Някой

    1 0 Отговор
    Повече няма да си купя нищо от Mars, благодаря за информацията

    10:29 07.08.2025

  • 3 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    почнаха да пишат по етикетите само растителна мазнина,само да не пишат палмова

    10:32 07.08.2025