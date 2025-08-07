Новини
Любопитно »
Певица написа рок балада за войната на пътя с помощта на изкуствен интелект (ВИДЕО)

Певица написа рок балада за войната на пътя с помощта на изкуствен интелект (ВИДЕО)

7 Август, 2025 15:31 431 3

  • катастрофа-
  • войната на пътя-
  • рок-
  • песен-
  • изкуствен интелект

„Спри за миг, преди да натиснеш газта. Животът струва повече от всяка скорост.", се пее в песента

Певица написа рок балада за войната на пътя с помощта на изкуствен интелект (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Рок балада, посветена на войната по пътищата и създадена от изкуствен интелект, привлича вниманието в социалните мрежи. Текстът на „Спри за миг“ е създаден от реален човек – Виктория Паунова, но аранжиментът, гласът и стилът са дело на ИИ.

„Създадох „Спри за миг“, защото не мога да мълча повече. Войната по пътищата отнема животи абсолютно всеки ден. За щастие аз лично нямам близък, който да е станал жертва на тази война. Надявам се просто да няма повече отнети животи, особено на дечица“, обясни Виктория пред „Телеграф“.

„Аз съм шофьор по принцип и редовно се натъквам на най-различни сцени. Конкретният повод да напиша текста дойде преди 2-3 седмици. Тогава щяха буквално да ме отнесат и мен на пътя и аз изкрещях: „Просто спрете за миг!“. След това се замислих и си казах: Добре де, а защо да не направя и такава песен? Аз обичам да пиша и се занимавам с това от година“, обясни Паунова и допълва: „Не търся някой да ме спонсорира или нещо такова, просто искам това да стигне до повече хора и те да се замислят.“

Песента се върти в TikTok и YouTube от няколко дни, но вече набира популярност. Парчето е дълго малко над 4 минути.

„Спри за миг, преди да натиснеш газта.

Животът струва повече от всяка скорост.

Една секунда пази ни от вечен мрак.

Зад волана не си сам, помни това...“, се пее в припева.

Основният мотив зад текста на песента е, че зад всяка секунда зад волана стои нечий живот нашият, на любимите ни хора, на непознатите. Силна и емоционална рок балада, която спира времето, за да ни върне към най-важното отговорността, любовта и живота, гласи описанието на песента.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко речи?

    2 1 Отговор
    Уж певица била пък не пее. Написала някакъв “текст” ама музиката и гласът били ИИ.
    Абе, вие наред ли сте?

    15:41 07.08.2025

  • 2 Калия Неонова

    1 0 Отговор
    Песента е много хубава,браво!

    15:41 07.08.2025

  • 3 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор
    Колко труден и дълбокомислен текст…направо гениален😂😂😂

    15:43 07.08.2025