Певица написа рок балада за войната на пътя с помощта на изкуствен интелект (ВИДЕО)

Рок балада, посветена на войната по пътищата и създадена от изкуствен интелект, привлича вниманието в социалните мрежи. Текстът на „Спри за миг“ е създаден от реален човек – Виктория Паунова, но аранжиментът, гласът и стилът са дело на ИИ.

„Създадох „Спри за миг“, защото не мога да мълча повече. Войната по пътищата отнема животи абсолютно всеки ден. За щастие аз лично нямам близък, който да е станал жертва на тази война. Надявам се просто да няма повече отнети животи, особено на дечица“, обясни Виктория пред „Телеграф“.

„Аз съм шофьор по принцип и редовно се натъквам на най-различни сцени. Конкретният повод да напиша текста дойде преди 2-3 седмици. Тогава щяха буквално да ме отнесат и мен на пътя и аз изкрещях: „Просто спрете за миг!“. След това се замислих и си казах: Добре де, а защо да не направя и такава песен? Аз обичам да пиша и се занимавам с това от година“, обясни Паунова и допълва: „Не търся някой да ме спонсорира или нещо такова, просто искам това да стигне до повече хора и те да се замислят.“

Песента се върти в TikTok и YouTube от няколко дни, но вече набира популярност. Парчето е дълго малко над 4 минути.

„Спри за миг, преди да натиснеш газта.

Животът струва повече от всяка скорост.

Една секунда пази ни от вечен мрак.

Зад волана не си сам, помни това...“, се пее в припева.

Основният мотив зад текста на песента е, че зад всяка секунда зад волана стои нечий живот нашият, на любимите ни хора, на непознатите. Силна и емоционална рок балада, която спира времето, за да ни върне към най-важното отговорността, любовта и живота, гласи описанието на песента.