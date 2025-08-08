Свещеник си поръча мъжка проститутка, направиха го в черквата ВИДЕО

Католически свещеник в Съединените щати беше уволнен за уреждане на среща с ескорт в църква, съобщава The Independent.
47-годишният Клементе Олвера Гереро бил арестуван в нощта на понеделник, 4 август, в двора на църквата „Света Анна“ в Клейтън, Северна Каролина, където е служил. Полицията открила на мястото 20-годишен мъж, занимаващ се с проституция. Той твърди, че самият свещеник го е поканил чрез приложение.
„Те бяха хванати в момент на сексуален акт“, съобщиха от шерифският отдел на окръг Джонстън. Свещеникът е обвинен в сексуална експлоатация, което е тежко престъпление в щата. Епархията незабавно отстранила Олвера Гереро от служба, въпреки че подчертала, че той „има право на презумпция за невинност“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Красимир Петров
07:04 08.08.2025
3 Третополови
Коментиран от #11
07:04 08.08.2025
4 Ганев мъка
07:05 08.08.2025
5 Няма страшно
07:05 08.08.2025
7 в кратце
07:24 08.08.2025
8 Прокопи
07:30 08.08.2025
10 И тези едали искат света да владеят!?
07:40 08.08.2025
11 Да знаеш
До коментар #3 от "Третополови":Попът е мушкал младия грешник.
07:55 08.08.2025
13 адвокатин
08:07 08.08.2025