Свещеник си поръча мъжка проститутка, направиха го в черквата ВИДЕО

8 Август, 2025 06:55, обновена 8 Август, 2025 07:01 1 534 13

  • свещеник-
  • секс-
  • църква

47-годишният Клементе Олвера Гереро бил хванат в божия дом с 20-годишен любовник

Свещеник си поръча мъжка проститутка, направиха го в черквата ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Католически свещеник в Съединените щати беше уволнен за уреждане на среща с ескорт в църква, съобщава The Independent.

47-годишният Клементе Олвера Гереро бил арестуван в нощта на понеделник, 4 август, в двора на църквата „Света Анна“ в Клейтън, Северна Каролина, където е служил. Полицията открила на мястото 20-годишен мъж, занимаващ се с проституция. Той твърди, че самият свещеник го е поканил чрез приложение.

„Те бяха хванати в момент на сексуален акт“, съобщиха от шерифският отдел на окръг Джонстън. Свещеникът е обвинен в сексуална експлоатация, което е тежко престъпление в щата. Епархията незабавно отстранила Олвера Гереро от служба, въпреки че подчертала, че той „има право на презумпция за невинност“.


САЩ
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Красимир Петров

    11 3 Отговор
    В църквата са най-големите грешници.

    07:04 08.08.2025

  • 3 Третополови

    5 4 Отговор
    И кой кого мушкал

    Коментиран от #11

    07:04 08.08.2025

  • 4 Ганев мъка

    15 3 Отговор
    Ганев не ни занимавай с извращенията зад океана. Не искаме Атлантически ценности на клуба Паси. Ако видиш и колко стрелби и убити има само за един ден в САЩ...

    07:05 08.08.2025

  • 5 Няма страшно

    10 1 Отговор
    Пред любовта няма граници...

    07:05 08.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 в кратце

    6 1 Отговор
    Този не е свещенник,а е откачалник.

    07:24 08.08.2025

  • 8 Прокопи

    3 3 Отговор
    С расото ли е бил?

    07:30 08.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И тези едали искат света да владеят!?

    10 2 Отговор
    Това е и НАТО, пълно е с такива, затова само крякат!

    07:40 08.08.2025

  • 11 Да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Третополови":

    Попът е мушкал младия грешник.

    07:55 08.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 адвокатин

    0 0 Отговор
    Може да се разглежда просто като пестене на свещи.

    08:07 08.08.2025