Софи Маринова разгорещи страстите през зимата с нов хит (ВИДЕО)

Актуалните и талантливи музиканти от V-Band и гласовитата Софи Маринова се събраха в една гореща колаборация - "Маслинови очи". Музиката на песента е народна, а Моника Брайкова и Васил Чергов от V-Band пишат текста, пише "Телеграф".
Аранжимента прави Евелин Демирев. Видеоклипът, пресъздаващ една гореща любовна история, е реализиран от оператора Радослав Гочев и режисьора Иван Димитров - Тогех.
Специално участие в лентата има балет Funkey Monkeys, начело с Александра Енева. Главната мъжка роля във видеото е поверена на Марио Михайлов, а в ролята на гледачката влиза Милена Лимберова.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зрител
08:17 03.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Задачка закачка
08:22 03.12.2025
5 Бегам с 200
Коментиран от #8
08:26 03.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ристю
08:34 03.12.2025
8 никой не е
До коментар #5 от "Бегам с 200":превърнал страната ни в чалга територия исвен самия народ !!! никой не те кара насила да слушаш каквато и да е музика всеки сам си избира !!! така че това обвиняване на политиците че обърнали българия на чалга държава е пошло и тъпо защото народа сам си го иска! така че типично за страхливец и егоист хващай си раничката и отивай да миеш чинии в англия за някой пакистанец…
08:35 03.12.2025
9 Чак пък
08:40 03.12.2025