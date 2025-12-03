Новини
Любопитно »
Софи Маринова разгорещи страстите през зимата с нов хит (ВИДЕО)

3 Декември, 2025 07:42 874 9

Песен за лятото, което си отиде и любовта, която остана

Софи Маринова разгорещи страстите през зимата с нов хит (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актуалните и талантливи музиканти от V-Band и гласовитата Софи Маринова се събраха в една гореща колаборация - "Маслинови очи". Музиката на песента е народна, а Моника Брайкова и Васил Чергов от V-Band пишат текста, пише "Телеграф".

Аранжимента прави Евелин Демирев. Видеоклипът, пресъздаващ една гореща любовна история, е реализиран от оператора Радослав Гочев и режисьора Иван Димитров - Тогех.

Специално участие в лентата има балет Funkey Monkeys, начело с Александра Енева. Главната мъжка роля във видеото е поверена на Марио Михайлов, а в ролята на гледачката влиза Милена Лимберова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 зрител

    2 0 Отговор
    не знам дали е хубава работа, ама е .......... работа

    08:17 03.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Задачка закачка

    2 0 Отговор
    Представи си най-глупавото същество на планетата и го умножи по три. Сборът е равен на Софито

    08:22 03.12.2025

  • 5 Бегам с 200

    3 0 Отговор
    Жалко за хубавата ни страна, която превърнахте във чалга територия на команчите.

    Коментиран от #8

    08:26 03.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ристю

    1 0 Отговор
    Пак кючек,аман вече! Дано и някоя родопска,народна песен не кючекират! Щастие,пари-Софи Маринова.Дрън,дрън,че несвяст!

    08:34 03.12.2025

  • 8 никой не е

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бегам с 200":

    превърнал страната ни в чалга територия исвен самия народ !!! никой не те кара насила да слушаш каквато и да е музика всеки сам си избира !!! така че това обвиняване на политиците че обърнали българия на чалга държава е пошло и тъпо защото народа сам си го иска! така че типично за страхливец и егоист хващай си раничката и отивай да миеш чинии в англия за някой пакистанец…

    08:35 03.12.2025

  • 9 Чак пък

    2 0 Отговор
    Разгорещила страстите,много тежко заглавие!!!

    08:40 03.12.2025