Софи Маринова разгорещи страстите през зимата с нов хит (ВИДЕО)

Риби (20.02 - 20.03) Денят ви приканва към умереност и търпение. Може да сте по-чувствителни към думите на околните, но хармоничните влияния ще внесат стабилност. Вечерта е подходяща за почивка и вдъхновение.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес ще усещате нужда от повече стабилност. Възможно е емоция да ви изненада, но тя ще ви даде важна яснота. Вечерта носи спокойствие и вътрешна опора.

Козирог (23.12 - 20.01) Денят е благоприятен за работа, концентрация и практически задачи. Може да усетите напрежение в разговор, но зрелият подход ще ви помогне да го неутрализирате. Вечерта е подходяща за кратка равносметка.

Стрелец (23.11 - 22.12) Денят е балансиран, но изисква от вас повече внимание към детайлите. Възможно е леко недоразумение, което лесно ще се изясни. Вечерта ви носи спокойствие и стабилен ритъм.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес ще усещате нужда от по-дълбоко разбиране в общуването. Някои теми може да изплуват, за да намерят място. Вечерта носи вътрешна яснота и чувство за ред.

Везни (24.09 - 23.10) Денят е спокоен, но ви насърчава да поставите ясни граници. Възможно е напрежение в разговор, което бързо ще се подреди. Вечерта е подходяща за уют и хармония у дома.

Дева (24.08 - 23.09) Днес ще се чувствате подредени и концентрирани. Може да възникне дребен конфликт между плановете и чувствата, но търпението ще ви помогне да намерите точния баланс. Вечерта носи удовлетворение.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят носи практичност и по-земен подход към задачите. Възможно е недоразумение в разговор, но то ще се изясни лесно. Вечерта ще ви донесе вътрешно усещане за стабилност.

Рак (22.06 - 23.07) Днес ще усещате нужда от спокойствие и предвидимост. Някои мисли може да ви натоварят, но денят ще ви помогне да намерите ясна посока. Вечерта е подходяща за тишина и подреждане.

Близнаци (22.05 - 21.06) Денят може да ви постави между логиката и интуицията. Дайте си време – правилните думи ще дойдат по-късно. Вечерта носи стабилност и по-добро разбиране.

Телец (21.04 - 21.05) Луната във вашия знак ви дава устойчивост и вътрешно равновесие. Възможно е момент на объркване в общуването, но добрата воля бързо ще го изглади. Вечерта е подходяща за подредба и тихи радости.