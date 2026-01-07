Рецепта на деня: Свински ребърца с кисело зеле

Необходими продукти:

2 кг свински ребра;

1 глава кисело зеле;

2-3 бр. люти чушки;

1 с.л. червен пипер;

2-3 с.л. мас;

1 ч.ч. зелев сок.

Начин на приготвяне:

В голяма тава се нареждат няколко реда зелеви листа, ребрата се нарязват и се нареждат върху тях. Отгоре се слага още зеле, нарязано на ивички. Така може да се наредят още няколко реда.

Най-отгоре се слагат ситно нарязани люти чушки. Поръсва се с червен пипер, залива се със зелевия сок, разтопената мазнина и чаша топла вода. Покрива се с няколко цели листа и се пече в умерена фурна, пише receptite.com.