Рецепта на деня: Свински ребърца с кисело зеле
  Тема: Какво да сготвя

7 Януари, 2026 10:05 6 429 4

  • свинско-
  • ребърца-
  • кисело зеле-
  • ивановден

По традиция на Ивановден се приготвя една от най-вкусните зимни гозби

Рецепта на деня: Свински ребърца с кисело зеле - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 2 кг свински ребра;
  • 1 глава кисело зеле;
  • 2-3 бр. люти чушки;
  • 1 с.л. червен пипер;
  • 2-3 с.л. мас;
  • 1 ч.ч. зелев сок.

Начин на приготвяне:

В голяма тава се нареждат няколко реда зелеви листа, ребрата се нарязват и се нареждат върху тях. Отгоре се слага още зеле, нарязано на ивички. Така може да се наредят още няколко реда.

Най-отгоре се слагат ситно нарязани люти чушки. Поръсва се с червен пипер, залива се със зелевия сок, разтопената мазнина и чаша топла вода. Покрива се с няколко цели листа и се пече в умерена фурна, пише receptite.com.


