Рецепта на деня: Свински ребърца с кисело зеле

Необходими продукти:
- 2 кг свински ребра;
- 1 глава кисело зеле;
- 2-3 бр. люти чушки;
- 1 с.л. червен пипер;
- 2-3 с.л. мас;
- 1 ч.ч. зелев сок.
Начин на приготвяне:
В голяма тава се нареждат няколко реда зелеви листа, ребрата се нарязват и се нареждат върху тях. Отгоре се слага още зеле, нарязано на ивички. Така може да се наредят още няколко реда.
Най-отгоре се слагат ситно нарязани люти чушки. Поръсва се с червен пипер, залива се със зелевия сок, разтопената мазнина и чаша топла вода. Покрива се с няколко цели листа и се пече в умерена фурна, пише receptite.com.
Оценка 5 от 1 гласа.
1 Васичка Атанасова
много е мазно
Коментиран от #2
18:08 07.01.2017
2 изумен
До коментар #1 от "Васичка Атанасова":ама свинското е с винско! Нема как, анадънмо!
19:50 07.01.2017
3 диетолог
20:01 07.01.2017
4 Любчо
22:41 07.01.2017