Koe e най-доброто време за секс?

9 Август, 2025 20:39 575 6

Ето какво казва науката

Koe e най-доброто време за секс? - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Часът, в който избирате да се отдадете на интимност, може да окаже значително влияние върху вашето настроение, енергия и дори качеството на оргазмите. Това твърди невроложката Катрин Мафла, която в интервю за ADN споделя, че определени часове от деня носят особени ползи за тялото и ума.

Според нея, сексът между 7:30 и 8:30 сутринта стимулира производството на ендорфини – „хормоните на щастието“, понижава нивата на стрес и подобрява настроението за целия ден. „Хората, които правят секс по това време, са по-спокойни и изпитват по-силни оргазми“, посочва Мафла.

Сексологът Лара Ферейро допълва, че вечерните часове не са най-подходящи за любовни игри, тъй като към края на деня енергийните нива на организма спадат. Тя препоръчва периода между 15:00 и 16:00 часа, когато и при мъжете, и при жените се наблюдава естествен хормонален пик, който благоприятства сексуалното желание и удоволствие.

Изводът на специалистите е ясен – ако искате да се възползвате максимално от ефекта на интимните моменти върху психичното и физическото си здраве, може би е време да пренапишете „графика“ им.


  • 1 1488

    1 0 Отговор
    днес под блока двама малолетни се шипахавдупето посред бял ден и хич не ми дремеше кой мине, тъй че по всяко време

    20:43 09.08.2025

  • 2 Koe e най-доброто време за секс ли?

    1 0 Отговор
    когато им дойде мерака на момите и каките

    ама първо трябва да им се развалят цъкалат
    за да могат да клъвнат на нишани

    20:44 09.08.2025

  • 3 забравете за кекса не е без пари

    1 0 Отговор
    Порция калкан струва 36 лева, а сутляш във Варна - 13 лева
    Цените в заведенията по българското Черноморие достигнаха рекордни нива през този туристически сезон. Едни от най-високите тарифи се наблюдават на плаж "Делфин", където порция миш-маш вече струва 18 лева, а калканът се сервира за 36 лева за 300 грама. За салата туристите трябва да приготвят между 16 и 21 лева в зависимост от съставките.

    Проверка на Telegraph в крайморските заведения във Варна показва огромни разлики в цените. На някои места сутляшът струва 13 лева, докато за същата сума другаде можете да поръчате свинска пържола с гарнитура или 400-грамова пица калцоне. Салатите варират между 12 и 30 лева, а основните ястия - от 12 до над 70 лева.

    Най-скъпи са ресторантите на Морска гара
    Рекордьори по високи цени остават ресторантите в района на Морска гара във Варна, където средната сметка за човек достига 100 лева. Това са същите заведения, които преди година се прочуха със сметки от над 600 лева, където пържолите се таксуват на грамаж.

    20:49 09.08.2025

  • 4 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Турците са го казали много преди невроложката да открие топлата вода:

    Саба секи - Алтън геби"
    Демек: Сутрешното еб-ане - златна работа"

    20:50 09.08.2025

  • 5 значи да залагам въдици по каки следобед

    1 0 Отговор
    Тя препоръчва периода между 15:00 и 16:00 часа, когато и при мъжете, и при жените се наблюдава естествен хормонален пик, който благоприятства сексуалното желание

    20:53 09.08.2025

  • 6 Бачо е баччо

    1 0 Отговор
    Авторката ,кога ми се обади 24/7 ....ще я поря ,кат...,, гергьовско агне "...
    Без почивен ден!:))

    20:54 09.08.2025