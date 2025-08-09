Koe e най-доброто време за секс?

Часът, в който избирате да се отдадете на интимност, може да окаже значително влияние върху вашето настроение, енергия и дори качеството на оргазмите. Това твърди невроложката Катрин Мафла, която в интервю за ADN споделя, че определени часове от деня носят особени ползи за тялото и ума.

Според нея, сексът между 7:30 и 8:30 сутринта стимулира производството на ендорфини – „хормоните на щастието“, понижава нивата на стрес и подобрява настроението за целия ден. „Хората, които правят секс по това време, са по-спокойни и изпитват по-силни оргазми“, посочва Мафла.

Сексологът Лара Ферейро допълва, че вечерните часове не са най-подходящи за любовни игри, тъй като към края на деня енергийните нива на организма спадат. Тя препоръчва периода между 15:00 и 16:00 часа, когато и при мъжете, и при жените се наблюдава естествен хормонален пик, който благоприятства сексуалното желание и удоволствие.

Изводът на специалистите е ясен – ако искате да се възползвате максимално от ефекта на интимните моменти върху психичното и физическото си здраве, може би е време да пренапишете „графика“ им.