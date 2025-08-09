Избраха най-грозното куче в света (СНИМКИ)

Безкосмест френски булдог спечели конкурса за най-грозно куче в света, проведен в калифорнийския град Санта Роса, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Титлата получи Петюния, която е на две години и не е чистокръвен представител на породата. Собственичката ѝ Шанън Найман от щата Орегон прие наградата от 5000 щатски долара от името на кучето, което има къси, криви крака и набръчкано лице.

Конкурсът се провежда в рамките на панаир в града от 70-те години на миналия век.

🇺🇸ABD’de ‘Dünyanın En Çirkin Köpeği’ seçildi.



🐶👑 California’daki yarışmada bu yılın birincisi Petunia oldu.



Sahibi 5 bin dolarlık ödülle eve döndü. pic.twitter.com/AgPCpbAcWi — GazeteVar (@gazetevar) August 9, 2025

Второ място зае Джини Лу, 5-годишен женски мопс с крив, изпъкнал език. Тя се състезаваше за титлата "Най-грозно куче в света" и през 2023 г., но без успех, отбелязва ДПА. Този път собственичката Мишел Грейди си тръгна с награда от 3000 щатски долара.

Попи, 7-годишно китайско голо качулато куче, спечели трета награда, която е в размер на 2000 щатски долара.

Кучетата бяха представени под аплодисментите на публиката, а журито гласуваше за външния им вид, характер и реакцията на зрителите.

Петюния и собственичката ѝ Найман спечелиха и полет до Ню Йорк, за да се появят в предаването Today Show на Ен Би Си в понеделник.

Миналогодишният победител беше пекинез, които непрекъснато е с изплезен език заради заболяване, от което страдал, докато е бил малък.

Организаторите на конкурса казват, че външният вид не е единствената характеристика, която се търси при участниците. Според тях се оценяват и по-привлекателни страни на кучетата. Много от тях са от приюти за животни, а целта на надпреварата е да насърчи осиновяването, отбелязва ДПА.