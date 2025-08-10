Новини
Любопитно »
Ето кога стартира най-новото романтично риалити „Диви и красиви“

10 Август, 2025 14:46 545 12

  • диви и красиви-
  • романтично риалити-
  • nova-
  • маги томова

Седем жени и седем мъже ще се впуснат в приключението на своя живот

Ето кога стартира най-новото романтично риалити „Диви и красиви“ - 1
Снимка: Instagram
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Най-новото романтично риалити „Диви и красиви“ започва в понеделник от 21:00 ч. по NOVA. Палатът на любовта ще отвори врати за седем жени и седем мъже, които ще изживеят приключението на своя живот. Българското Черноморие ще се превърне в красиво кътче на любовта, в което пъстра палитра от личности да срещнат своята половинка.

Продуцентът Краси Ванков и водещата на формата Маги Томова разказаха в „Събуди се“ за емоциите, през които са преминали участниците и екипа по време на снимките.

В периода на кастингите ние търсихме различни характери и личности. Психолози помогнаха, за да направим мачинг. Мога да издам, че първата голяма изненада предстои още в първия епизод, който зрителите ще видят в понеделник от 21:00 ч. по NOVA. Креативният продуцент Михаил Недков е в основата на всичко, което се случва като динамика на отношенията вътре. Не само зрителите, но и участниците ще бъдат изненадани“, заяви продуцентът Краси Ванков.

Диви и красиви“ разбива клишето за любовно дейтинг предаване. Мъжете и жените имат равен шанс да срещнат любовта и свободата да следват сърцето си, за да намерят най-подходящия партньор. Те ще преминат през много битки и изпитания, за да са сигурни, че са намерили точния човек за себе си. Хората, които ще видят зрителите, са естествени, със своите професии и интереси – лекарка, тенис треньор, специалист по киберсигурност, например. Всеки един от тях търси правилния партньор, с който да изгради трайни отношения“, разкрива водещата Маги Томова.

Много важен участник е цялото предаване ще бъде мястото на Българското Черноморие, където ще се случват срещите между участниците. Това е допълнителният герой, който ще осигури нужната обстановка, за да те се открият един пред друг.

„Диви и красиви“ е романтично предаване, в което ще бъдат засегнати и много социални теми като толерантността към различието. Зрителите ще видят много обрати, предизвикателства, специални срещи и неочаквани тестове на отношенията.

Не пропускайте старта на „Диви и красиви“ утре от 21:00 ч. по NOVA.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    10 1 Отговор
    Предаване за диви селяндури

    14:48 10.08.2025

  • 2 Лесно и безинтересно

    12 1 Отговор
    Днес всеки може да се излага без никакъв проблем, даже е препоръчително. Телевизии тип джънк премного

    14:48 10.08.2025

  • 3 Иво

    8 1 Отговор
    Каква е тази леля приличаща на чапла?

    14:50 10.08.2025

  • 4 ххх

    6 1 Отговор
    Аман от глупости.

    14:50 10.08.2025

  • 5 Мъж

    5 1 Отговор
    Поредното фалшиво предаване , в което фалшиви креатури ще демонстрират фалшиви чувства , и всичко ще изглежда тъпо и посредствено. Да намериш човека който да се прибера вечер при тебе с любов и усмивка е най трудното нещо на света ! Но най хубавото !

    14:53 10.08.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    "Мога да издам, че първата голяма изненада предстои още в първия епизод.."
    🔞Още в първия епизод ще има
    sexa- като повод за запознанство❗

    14:54 10.08.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    "Психолози помогнаха, за да направим мачинг."
    🔞 да намерим 7 мъже и жени готови да се
    чу-кат с всички останали 🔞

    14:57 10.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    matching


    За неразбралите:
    Английско-Български речник
    matching ´mætʃiη
    n
    1. съгласуване, подбиране;
    2. пригодност, калибровка.
    Т.е.
    1.)ПОДБРАЛИ СА СЪГЛАСНИТЕ
    след проверка за
    2.)ПРИГОДНОСТ😉 и КАЛИБРОВКА😉

    15:05 10.08.2025

  • 9 факт

    3 0 Отговор
    Поредната отровна промивка на мозъци. Който го гледа после да не мрънка, че е оглупял.

    15:07 10.08.2025

  • 10 Боза

    3 0 Отговор
    Ще съберат утайки да се излагат публично

    15:08 10.08.2025

  • 11 Боза прокисната в изобилие

    2 0 Отговор
    Търсят се ненормални за фенове на новото хххл предаване

    15:19 10.08.2025

  • 12 Тези

    0 0 Отговор
    Слънчви очила на никого не изглеждат добре.

    15:23 10.08.2025