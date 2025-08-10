Цвети Стояновa чака дете от Мариан Вълев?

В светските среди от дни шушукат, че Мариан Вълев, по-известен като Куката от култовия сериал „Под прикритие“, очаква дете от бившата гимнастика Цвети Стоянова. Информацията, която засега остава непотвърдена от двамата, идва след примера на колегата му Башар Рахал, който стана баща на 50 години, пише HotArena.

Красивата спортистка, привличала внимание както с изключителните си постижения на килима, така и с личния си живот, напоследък избягва светлините на прожекторите. Макар връзката ѝ с Вълев никога да не е била официално обявена, двамата многократно са засичани заедно на светски събития и в компанията на близки приятели. Според хора, запознати с отношенията им, те са преживели няколко раздели и събирания, но днес връзката им е стабилна и готова за следващата стъпка – родителството.

Ако слуховете се потвърдят, това ще бъде първо дете за Цвети и второ за 56-годишния актьор, който има 29-годишен син от първия си брак. Двамата живеят заедно от известно време, а разликата от 26 години между тях, изглежда, не е пречка за плановете им.

Самата Цвети даде повод за догадки, публикувайки в социалните мрежи снимка от морската си почивка, на която гушка куче. Кадърът е направен само до раменете, което накара мнозина да се запитат дали не прикрива вече нарастващо коремче. Под поста последва коментар: „Българските жени се снимат с децата си, а не с кучетата“, на който гимнастичката отговори с усмивка: „И това ще се случи“.