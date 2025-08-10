Новини
Любопитно »
Цвети Стояновa чака дете от Мариан Вълев?

Цвети Стояновa чака дете от Мариан Вълев?

10 Август, 2025 15:18 516 5

  • цвети стоянова-
  • мариан вълев-
  • дете-
  • бременна-
  • слух

Ако слуховете се потвърдят, това ще бъде първо дете за Цвети и второ за 56-годишния актьор

Цвети Стояновa чака дете от Мариан Вълев? - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В светските среди от дни шушукат, че Мариан Вълев, по-известен като Куката от култовия сериал „Под прикритие“, очаква дете от бившата гимнастика Цвети Стоянова. Информацията, която засега остава непотвърдена от двамата, идва след примера на колегата му Башар Рахал, който стана баща на 50 години, пише HotArena.

Красивата спортистка, привличала внимание както с изключителните си постижения на килима, така и с личния си живот, напоследък избягва светлините на прожекторите. Макар връзката ѝ с Вълев никога да не е била официално обявена, двамата многократно са засичани заедно на светски събития и в компанията на близки приятели. Според хора, запознати с отношенията им, те са преживели няколко раздели и събирания, но днес връзката им е стабилна и готова за следващата стъпка – родителството.

Ако слуховете се потвърдят, това ще бъде първо дете за Цвети и второ за 56-годишния актьор, който има 29-годишен син от първия си брак. Двамата живеят заедно от известно време, а разликата от 26 години между тях, изглежда, не е пречка за плановете им.

Самата Цвети даде повод за догадки, публикувайки в социалните мрежи снимка от морската си почивка, на която гушка куче. Кадърът е направен само до раменете, което накара мнозина да се запитат дали не прикрива вече нарастващо коремче. Под поста последва коментар: „Българските жени се снимат с децата си, а не с кучетата“, на който гимнастичката отговори с усмивка: „И това ще се случи“.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    0 0 Отговор
    Радост-но защо я споделя.

    15:21 10.08.2025

  • 2 Кифла при това безинтересна

    1 0 Отговор
    Тази се е продала

    15:21 10.08.2025

  • 3 гезз

    1 0 Отговор
    халюминатски бранттии

    15:22 10.08.2025

  • 4 Тая

    1 0 Отговор
    и тя от цвят на цвят сума ти и години !

    15:25 10.08.2025

  • 5 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    НА ТОЗИ НЕ МУ СТАВА!НАБЕДЕН Е ЗА БАЩА!ДРУГ ЩЕ ДА Е!

    15:26 10.08.2025