Вики от „Мастило“ издаде стара семейна рецепта за кисели краставички

Певицата Виктория Терзийска, позната на публиката като Вики от „Мастило“, зарадва феновете си с любопитен кулинарен момент от личния си живот. В социалните мрежи изпълнителката сподели снимки и съвети как приготвя домашни кисели краставички по стара семейна рецепта, предавана през поколенията.

„Солянки! Исперихска рецепта от баба ми Тотка, дошла при мен от майка ми. Децата ги обожават, а в този бидон получавате благина от хрупкави ферментирали краставички за по-малко от три денонощия!“, написа Вики в пост, който бързо събра хиляди харесвания и десетки коментари.

За приготвянето са необходими:

5 кг хрупкави корнишони

10-литров бидон или голям стъклен буркан

8 с.л. морска сол (Вики използва от Атанасовското езеро)

Вода до горе

Листа от хрян за запазване на хрупкавостта (или няколко зърна синап при липса на хрян)

Певицата препоръчва най-отгоре да се поставят две-три листа хрян и бидонът да се обръща два-три пъти на ден.

Феновете не закъсняха с въпросите си. На запитване за трайността на туршията Вики отговори: „Около месец издържат в пластмасов бидон, в стъклен – повече! Но няма да ви останат месец – бързо свършват“. Друг потребител попита дали бурканът трябва да стои на слънце, на което певицата поясни: „Моят стои до прозореца, както е на снимката! Нито на слънце, нито на студено! Просто навън!“.

В коментарите се включиха и почитатели с лични съвети, като предложението да се добави листо от смокиня и копър за още по-богат аромат и хрупкавост.

В заключение Вики отправи въпрос към последователите си: „Вие приготвяте ли си ферментирали зеленчуци? Супер полезни са!“, напомняйки, че домашните туршии са не само вкусно удоволствие, но и ценен източник на полезни вещества.