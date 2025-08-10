Вики от „Мастило“ издаде стара семейна рецепта за кисели краставички

Певицата Виктория Терзийска, позната на публиката като Вики от „Мастило“, зарадва феновете си с любопитен кулинарен момент от личния си живот. В социалните мрежи изпълнителката сподели снимки и съвети как приготвя домашни кисели краставички по стара семейна рецепта, предавана през поколенията.
„Солянки! Исперихска рецепта от баба ми Тотка, дошла при мен от майка ми. Децата ги обожават, а в този бидон получавате благина от хрупкави ферментирали краставички за по-малко от три денонощия!“, написа Вики в пост, който бързо събра хиляди харесвания и десетки коментари.
За приготвянето са необходими:
- 5 кг хрупкави корнишони
- 10-литров бидон или голям стъклен буркан
- 8 с.л. морска сол (Вики използва от Атанасовското езеро)
- Вода до горе
- Листа от хрян за запазване на хрупкавостта (или няколко зърна синап при липса на хрян)
Певицата препоръчва най-отгоре да се поставят две-три листа хрян и бидонът да се обръща два-три пъти на ден.
Феновете не закъсняха с въпросите си. На запитване за трайността на туршията Вики отговори: „Около месец издържат в пластмасов бидон, в стъклен – повече! Но няма да ви останат месец – бързо свършват“. Друг потребител попита дали бурканът трябва да стои на слънце, на което певицата поясни: „Моят стои до прозореца, както е на снимката! Нито на слънце, нито на студено! Просто навън!“.
В коментарите се включиха и почитатели с лични съвети, като предложението да се добави листо от смокиня и копър за още по-богат аромат и хрупкавост.
В заключение Вики отправи въпрос към последователите си: „Вие приготвяте ли си ферментирали зеленчуци? Супер полезни са!“, напомняйки, че домашните туршии са не само вкусно удоволствие, но и ценен източник на полезни вещества.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 амет чобанина с голямата гега
18:18 10.08.2025
2 заради скапаното време
18:21 10.08.2025
3 Да си
18:22 10.08.2025
4 Укр@инската посланичка
Коментиран от #5
18:25 10.08.2025
5 Епааа
До коментар #4 от "Укр@инската посланичка":На микрофони...
18:27 10.08.2025
6 ЕйАй
Коментиран от #8
18:27 10.08.2025
7 Мързелива
18:31 10.08.2025
8 хмм
До коментар #6 от "ЕйАй":Това е саламура и не се слага оцет.
18:35 10.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.