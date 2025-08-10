Новини
Вики от „Мастило“ издаде стара семейна рецепта за кисели краставички

10 Август, 2025 18:14 753 9

Певицата сподели снимки и съвети как приготвя домашни кисели краставички

Вики от „Мастило“ издаде стара семейна рецепта за кисели краставички - 1
Снимки: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Певицата Виктория Терзийска, позната на публиката като Вики от „Мастило“, зарадва феновете си с любопитен кулинарен момент от личния си живот. В социалните мрежи изпълнителката сподели снимки и съвети как приготвя домашни кисели краставички по стара семейна рецепта, предавана през поколенията.

Солянки! Исперихска рецепта от баба ми Тотка, дошла при мен от майка ми. Децата ги обожават, а в този бидон получавате благина от хрупкави ферментирали краставички за по-малко от три денонощия!“, написа Вики в пост, който бързо събра хиляди харесвания и десетки коментари.

За приготвянето са необходими:

  • 5 кг хрупкави корнишони
  • 10-литров бидон или голям стъклен буркан
  • 8 с.л. морска сол (Вики използва от Атанасовското езеро)
  • Вода до горе
  • Листа от хрян за запазване на хрупкавостта (или няколко зърна синап при липса на хрян)

Певицата препоръчва най-отгоре да се поставят две-три листа хрян и бидонът да се обръща два-три пъти на ден.


Феновете не закъсняха с въпросите си. На запитване за трайността на туршията Вики отговори: „Около месец издържат в пластмасов бидон, в стъклен – повече! Но няма да ви останат месец – бързо свършват“. Друг потребител попита дали бурканът трябва да стои на слънце, на което певицата поясни: „Моят стои до прозореца, както е на снимката! Нито на слънце, нито на студено! Просто навън!“.

В коментарите се включиха и почитатели с лични съвети, като предложението да се добави листо от смокиня и копър за още по-богат аромат и хрупкавост.

В заключение Вики отправи въпрос към последователите си: „Вие приготвяте ли си ферментирали зеленчуци? Супер полезни са!“, напомняйки, че домашните туршии са не само вкусно удоволствие, но и ценен източник на полезни вещества.


  • 1 амет чобанина с голямата гега

    8 1 Отговор
    само ще й запретна банския, няма да я събличам , да я нанижа на гегата си

    18:18 10.08.2025

  • 2 заради скапаното време

    1 1 Отговор
    Вече не консервирам нищо без стерилизация.

    18:21 10.08.2025

  • 3 Да си

    2 1 Отговор
    ги яде корнишоните !

    18:22 10.08.2025

  • 4 Укр@инската посланичка

    3 0 Отговор
    Вики OMV-то на какво е певица???

    Коментиран от #5

    18:25 10.08.2025

  • 5 Епааа

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Укр@инската посланичка":

    На микрофони...

    18:27 10.08.2025

  • 6 ЕйАй

    0 2 Отговор
    Пропуснали са количеството оцет за кисели краставички.

    Коментиран от #8

    18:27 10.08.2025

  • 7 Мързелива

    1 0 Отговор
    рецепта , че и в пластмасово бидонче ! "Радост" за вкуса , за природата и поколенията след нас.....

    18:31 10.08.2025

  • 8 хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЕйАй":

    Това е саламура и не се слага оцет.

    18:35 10.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.