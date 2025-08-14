Новини
Любопитно »
Памела Андерсън продава кисели краставички с розови листенца (СНИМКИ)

Памела Андерсън продава кисели краставички с розови листенца (СНИМКИ)

14 Август, 2025 13:49 729 5

  • памела андерсън-
  • кисели краставички-
  • рецепта-
  • благотворителност

Приходите от продажбите на „Pamela's Pickles“ ще бъдат дарени

Памела Андерсън продава кисели краставички с розови листенца (СНИМКИ) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Холивудската икона Памела Андерсън изненада феновете си с нов кулинарен проект. Актрисата представи лимитирана серия кисели краставички под името „Pamela's Pickles“, създадена в партньорство с уелнес бранда Flamingo Estate.

Рецептата има дълбоки семейни корени – тя е вдъхновена от награждаваните туршии на пралелята на Памела, Ви, и е включена в нейната кулинарна книга „Обичам те: Рецепти от сърцето“. „Произхождам от дълъг род с любов към киселите краставички“, споделя Андерсън пред WWD.

„Pamela's Pickles“ запазват класическата комбинация от копър, горчица и чесън, но с характерен личен почерк – сушени розови листенца.

Обожавам рози – ядливи, разбира се – и ги използвам в много от моите рецепти. Харесвам нотка на пикантност и добра текстура. Киселите краставички вървят с почти всичко и са полезни за храносмилането. Аз ги ям директно от буркана!“, признава актрисата.


Партньорите ѝ от Flamingo Estate добавят още гурме съставки: розов пипер, чили гуахильо, пушена морска сол и регенеративен органичен пипер еспелет. Крайният резултат е балансирана комбинация от сладка лютивина, флорални нюанси и зеленчукова дълбочина.

Любовта на Памела към домашно приготвените продукти не е случайна. Откакто преди 30 години купува имота на баба си, тя поддържа шест зеленчукови градини.Градината ми е пораснала до размерите на футболно игрище. Споделям всичко – от цветя и зеленчуци до домашни туршии, консервирани домати и конфитюри. Пека и хляб с квас, който раздавам – това е медитативно и ме заземява“, казва звездата.

Целият приход от продажбите на „Pamela's Pickles“ ще бъде дарен на California Wildlife Center – ветеринарна болница с нестопанска цел, която ежегодно оказва медицинска помощ на хиляди диви животни.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кошмар

    3 1 Отговор
    Иска и се още, ама е стара, не може

    13:53 14.08.2025

  • 2 ИЗКРИВЯВАНЕ

    1 1 Отговор
    Така става като цял живот се лашкаш без любов.

    13:58 14.08.2025

  • 3 Нормално

    3 0 Отговор
    Руска тьотя да прави краставички за водката

    14:06 14.08.2025

  • 4 хмм

    2 1 Отговор
    Подправките в тази рецепта са също като българските кисели краставички - копър, чесън и синап(горчица). Изключение правят само листата от рози.

    14:15 14.08.2025

  • 5 🫙🫙🫙🥒

    1 0 Отговор
    Сложи им черен пипер и дафинов лист в буркана.

    14:25 14.08.2025