Памела Андерсън продава кисели краставички с розови листенца (СНИМКИ)

Холивудската икона Памела Андерсън изненада феновете си с нов кулинарен проект. Актрисата представи лимитирана серия кисели краставички под името „Pamela's Pickles“, създадена в партньорство с уелнес бранда Flamingo Estate.

Рецептата има дълбоки семейни корени – тя е вдъхновена от награждаваните туршии на пралелята на Памела, Ви, и е включена в нейната кулинарна книга „Обичам те: Рецепти от сърцето“. „Произхождам от дълъг род с любов към киселите краставички“, споделя Андерсън пред WWD.

„Pamela's Pickles“ запазват класическата комбинация от копър, горчица и чесън, но с характерен личен почерк – сушени розови листенца.

„Обожавам рози – ядливи, разбира се – и ги използвам в много от моите рецепти. Харесвам нотка на пикантност и добра текстура. Киселите краставички вървят с почти всичко и са полезни за храносмилането. Аз ги ям директно от буркана!“, признава актрисата.

Партньорите ѝ от Flamingo Estate добавят още гурме съставки: розов пипер, чили гуахильо, пушена морска сол и регенеративен органичен пипер еспелет. Крайният резултат е балансирана комбинация от сладка лютивина, флорални нюанси и зеленчукова дълбочина.

Любовта на Памела към домашно приготвените продукти не е случайна. Откакто преди 30 години купува имота на баба си, тя поддържа шест зеленчукови градини. „Градината ми е пораснала до размерите на футболно игрище. Споделям всичко – от цветя и зеленчуци до домашни туршии, консервирани домати и конфитюри. Пека и хляб с квас, който раздавам – това е медитативно и ме заземява“, казва звездата.

Целият приход от продажбите на „Pamela's Pickles“ ще бъде дарен на California Wildlife Center – ветеринарна болница с нестопанска цел, която ежегодно оказва медицинска помощ на хиляди диви животни.