"100-те мечти" на Михаела Маринова оживяват след като каза "Да" на мъжа на живота си (ВИДЕО)

В момент, в който пътищата на живота и музиката ѝ се пресичат, Михаела Маринова представя може би най-личното си парче – „100 мечти“. Вдъхновена от пътя ѝ през последните 10 години – време на израстване, търсене и сбъдване – песента излиза само ден след като Михаела каза „да“ на онзи, когото нарича „мъжът на живота ми“. Посветена е на любовта, която не те разрушава, а те събира и идва, когато си готов за нея.

Текстът и музиката са написани от самата Михаела за по-малко от два часа в студиата на „Вирджиния Рекърдс“, където работи с румънския хитов продуцент Mr. Gun („Да избягам“, „Герой“, „Дишам“). Видеото пък е режисирано от Stressko и Plamenkov.

Проектът е част от юбилейната година на Михаела Маринова, чиято кулминация ще бъде големият ѝ концерт на 12 септември във Vidas Art Arena.