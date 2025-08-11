Новини
"100-те мечти" на Михаела Маринова оживяват след като каза "Да" на мъжа на живота си (ВИДЕО)

11 Август, 2025

Посветена е на любовта, която не те разрушава, а те събира

"100-те мечти" на Михаела Маринова оживяват след като каза "Да" на мъжа на живота си (ВИДЕО) - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В момент, в който пътищата на живота и музиката ѝ се пресичат, Михаела Маринова представя може би най-личното си парче – „100 мечти“. Вдъхновена от пътя ѝ през последните 10 години – време на израстване, търсене и сбъдване – песента излиза само ден след като Михаела каза „да“ на онзи, когото нарича „мъжът на живота ми“. Посветена е на любовта, която не те разрушава, а те събира и идва, когато си готов за нея.

Текстът и музиката са написани от самата Михаела за по-малко от два часа в студиата на „Вирджиния Рекърдс“, където работи с румънския хитов продуцент Mr. Gun („Да избягам“, „Герой“, „Дишам“). Видеото пък е режисирано от Stressko и Plamenkov.

Проектът е част от юбилейната година на Михаела Маринова, чиято кулминация ще бъде големият ѝ концерт на 12 септември във Vidas Art Arena.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дедо

    4 0 Отговор
    Всеки следващ е мъжа на живота и .

    08:19 11.08.2025

  • 2 Тервел

    3 0 Отговор
    Михаела Филева не е ли по висока ?

    Коментиран от #14

    08:20 11.08.2025

  • 3 академик педерасденков

    3 0 Отговор
    и на мен ми излезе късмета с шишиту, получавам много любофф

    08:22 11.08.2025

  • 4 ннннннннн

    0 2 Отговор
    Много е красива тази пухкавелка!

    08:22 11.08.2025

  • 5 Цеци

    1 0 Отговор
    Слагай кубиците , няма време .

    08:23 11.08.2025

  • 6 ПиПи

    5 0 Отговор
    И това нейното, ако е песен,то Айфеловата кула е вид паста за зъби. Групите"Бийтълс" и "АББА" пици да ядат!

    08:27 11.08.2025

  • 7 Ивелина Станкова

    4 0 Отговор
    Чух достатъчно,не ми харесва хич.

    08:28 11.08.2025

  • 8 ТИГО

    1 0 Отговор
    Дискарка или чалгарка няма разлика ! Все едни пачи са

    08:28 11.08.2025

  • 9 Гедер

    5 0 Отговор
    Вече няма певици ,които да пеят . Само момиченца които рапират и рецитират стихчета.

    08:30 11.08.2025

  • 10 Какафоничен ритъм

    0 0 Отговор
    Румънският продуцент май е бил пиян, когато е продуцирал.

    08:31 11.08.2025

  • 11 волан

    2 0 Отговор
    Вече естрадата в България се стопи от неразбиране,що е туй естрадна песен. Само мимими,мумуму ецетера.Нито свястна музика,нито свястен текст.

    Коментиран от #12

    08:33 11.08.2025

  • 12 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "волан":

    Махни това ма вчера загледах МТВ за минута там е едно мрън мрън ох ах леле ,едни се клатят като матрьошки ,ритъм никъв ! Една мазна следа през цялата "песен" отврат а и нашите и те направо гнус!

    08:47 11.08.2025

  • 13 праведен

    0 0 Отговор
    Днес каза да на мъжа на живота си ,утре ще каже не и като мара отварачката ще обикаля от цвят на цвят.Така е в този живот на скорост,няма време дори да си омръзнат.

    08:55 11.08.2025

  • 14 Щерев

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тервел":

    Не е по висока,колкото зеленски е.

    08:56 11.08.2025