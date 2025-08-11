Рецепта на деня: Турско "Aтом мезе"

Необходими продукти:
- цедено кисело мляко - 400 г;
- чесън - 2 скилидки;
- сол - 1/2 ч.л.;
- масло - 2 с.л.;
- сушени люти чушки - 2 броя;
- пушен червен пипер - 1 ч.л.
Начин на приготвяне:
Чесънът се счуква със солта и се смесва с цеденото мляко до получаване на гладка, ароматна основа. Млякото се изсипва в плитка чиния или купа.
В малък тиган се разтопява маслото на умерен огън. Добавят се натрошените люти чушки и червения пипер. Разбърква се кратко – само докато маслото се оцвети и подправките освободят ароматите си.
Горещото пикантно масло се излива върху млякото, като се създава ефектен контраст и характерен аромат.
Турското атом мезе се сервира с топла питка или хляб, лаваш или препечени филийки, пише gotvach.bg.
