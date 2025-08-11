Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Турско "Aтом мезе"
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Турско "Aтом мезе"

11 Август, 2025 10:05 803 0

  • турска кухня-
  • атом мезе-
  • кисело мляко-
  • чесън-
  • люти чушки-
  • разядка-
  • какво да сготвя

Пикантна разядка от цедено кисело мляко с чесън и люти чушки

Рецепта на деня: Турско "Aтом мезе" - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • цедено кисело мляко - 400 г;
  • чесън - 2 скилидки;
  • сол - 1/2 ч.л.;
  • масло - 2 с.л.;
  • сушени люти чушки - 2 броя;
  • пушен червен пипер - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Чесънът се счуква със солта и се смесва с цеденото мляко до получаване на гладка, ароматна основа. Млякото се изсипва в плитка чиния или купа.

В малък тиган се разтопява маслото на умерен огън. Добавят се натрошените люти чушки и червения пипер. Разбърква се кратко – само докато маслото се оцвети и подправките освободят ароматите си.

Горещото пикантно масло се излива върху млякото, като се създава ефектен контраст и характерен аромат.

Турското атом мезе се сервира с топла питка или хляб, лаваш или препечени филийки, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ