Рецепта на деня: Турско "Aтом мезе"

Риби (20.02 - 20.03) Луната във вашия знак ви дава дълбока чувствителност и вътрешна мъдрост. Не е нужно да доказвате нищо – достатъчно е да бъдете себе си. Сърцето ви е отворено – дарете тази мекота и на себе си.

Водолей (21.01 - 19.02) Чувствате се по-свързани с вътрешния си ритъм, отколкото с външния свят. Възможно е да ви привлече тема или идея, която дълго е чакала вашето внимание. Днес душата ви иска по-малко шум и повече същност.

Козирог (23.12 - 20.01) Днес практичното и емоционалното намират изненадващо добър баланс. Може да получите вдъхновение от разговор или среща, която идва в точното време. Бъдете отворени за малките знаци – те носят голяма яснота.

Стрелец (23.11 - 22.12) Възможно е да усетите повик за тишина или уединение – дайте си това пространство. Емоционалната яснота днес идва без усилие, стига да се вслушате в себе си. Не всичко трябва да бъде постигнато – някои неща просто идват.

Скорпион (24.10 - 22.11) Чувствата се подреждат по-ясно, а вътрешната ви сила намира нежно изражение. Денят ви напомня, че мекотата не е слабост, а проява на дълбока зрялост. Връзките се заздравяват не чрез контрол, а чрез доверие.

Везни (24.09 - 23.10) Денят ви обгражда с топлота и нужда от красота. Може да се почувствате вдъхновени да сътворите нещо с ръцете си или просто да се насладите на тишина и уют. Спокойствието не е празнота – то е дом за вътрешната ви светлина.

Дева (24.08 - 23.09) Дори в делничната рутина, днес има място за вдъхновение. Емоционалната атмосфера ви кара да бъдете по-меки и към себе си, и към другите. Понякога съвършенството се крие в споделената човешка несъвършеност.

Лъв (24.07 - 23.08) Денят ви дава шанс да видите нещата в по-меката им светлина. Внимателно слушане и съчувствие днес ще отворят врати, които с усилие не бихте отключили. Усещате дълбоко какво има смисъл и какво не.

Рак (22.06 - 23.07) Този понеделник носи усещане за емоционално пречистване и обновление. Възможно е да получите вдъхновение или утеха от изкуство, музика или сън. Дори кратък миг на уединение ще ви даде сила и яснота.

Близнаци (22.05 - 21.06) Интуицията ви е особено силна и ще ви води с лекота. Ситуациите днес ви напомнят, че не всичко трябва да бъде обяснено или подредено. Позволете си да мечтаете, дори и между задачите.

Телец (21.04 - 21.05) Възможно е да откриете неочаквана радост в обикновените неща. Сърцето ви е отворено към доброта и красота – не се колебайте да ги споделите. Един мил разговор или споделена тишина може да направи деня специален.