Емоционалната буря след оргазъм може да уплаши партньора ви

Емоционалната буря след оргазъм може да уплаши партньора ви

11 Август, 2025 18:11 839 12

Сълзите или смехът след оргазъм не са повод за притеснение, а естествена част от богатия емоционален свят на жената

Емоционалната буря след оргазъм може да уплаши партньора ви - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Изненадващи сълзи или неудържим смях – това са само част от реакциите, които някои жени изпитват след върховния момент в интимността. Сексологът Стефани Зайц хвърля светлина върху този феномен, разкривайки пред Metropoles.com какво се крие зад тези емоционални изблици.

Оргазмът – не само физика, но и химия на чувствата

По думите на Зайц, оргазмът е далеч повече от телесно удоволствие – той е истински емоционален фойерверк. В този миг в женското тяло се разразява неврохимична буря: допаминът, окситоцинът и серотонинът се изливат в огромни количества, заливайки мозъка с усещане за блаженство. Тялото реагира спонтанно – със смях, сълзи или дори и двете едновременно.

Сълзи и смях – естествено освобождаване на напрежението

Тези реакции, обяснява специалистът, са напълно нормални и представляват своеобразен начин за освобождаване на натрупаното напрежение. За някои партньори обаче подобно поведение може да се стори странно или дори плашещо. Неочакваните емоции след интимност често водят до недоразумения и объркване.

Ключът е в откровения разговор

За да се избегнат недоразумения и ненужни тревоги, Стефани Зайц съветва двойките да споделят открито своите усещания и преживявания. Интимността не се гради само върху физически контакт, а и върху доверие и искреност. Честният диалог помага на партньорите да се опознаят по-добре и да изградят по-силна връзка.

Сълзите или смехът след оргазъм не са повод за притеснение, а естествена част от богатия емоционален свят на жената. Важно е партньорите да приемат тези реакции с разбиране и да не се страхуват да говорят за тях. Така интимността ще се превърне в още по-дълбоко и удовлетворяващо преживяване за двамата.


