Кулинарна звезда загина в катастрофа само на 38 г.

Мексиканската звезда от кулинарното шоу MasterChef и блогър Янин Кампос претърпя тежка автомобилна катастрофа и не оцеля, съобщава People.
Кампос шофирала рано сутринта на 2 август в град Чихуахуа, Мексико, и се блъснала в паркирана кола. Бившата звезда от риалити шоуто била откарана в болница, но както стана известно два дни по-късно, лекарите не успели да я спасят.
Блогърката беше само на 38 години. Както е уточнено в публикацията, местната полиция разследва какво точно е причинило инцидента.
