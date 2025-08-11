Новини
Любопитно »
Кулинарна звезда загина в катастрофа само на 38 г.

Кулинарна звезда загина в катастрофа само на 38 г.

11 Август, 2025 18:40 946 6

  • кулинарна звезда-
  • masterchef -
  • мексико-
  • загина-
  • янин кампос

Кампос шофирала рано сутринта на 2 август в град Чихуахуа, Мексико, и се блъснала в паркирана кола

Кулинарна звезда загина в катастрофа само на 38 г. - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мексиканската звезда от кулинарното шоу MasterChef и блогър Янин Кампос претърпя тежка автомобилна катастрофа и не оцеля, съобщава People.

Кампос шофирала рано сутринта на 2 август в град Чихуахуа, Мексико, и се блъснала в паркирана кола. Бившата звезда от риалити шоуто била откарана в болница, но както стана известно два дни по-късно, лекарите не успели да я спасят.

Блогърката беше само на 38 години. Както е уточнено в публикацията, местната полиция разследва какво точно е причинило инцидента.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    1 1 Отговор
    Дрога или алкохол! Жалко! Бог да прости!

    18:42 11.08.2025

  • 2 ДПС ново начало

    1 3 Отговор
    ДПС ново начало е единствената надеждна партия

    Коментиран от #5

    18:42 11.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мдаа

    1 0 Отговор
    Невярно си е гледала в телефона.

    18:53 11.08.2025

  • 5 Тлъстата свиня и ДАНС ново начало

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДПС ново начало":

    Ще бъдат гонени до дупка, по списък. Никой няма да се отърве.

    Коментиран от #6

    18:54 11.08.2025

  • 6 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тлъстата свиня и ДАНС ново начало":

    Леко с гейските ти филми

    19:21 11.08.2025