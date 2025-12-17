Новини
Евролидерите се събират в Брюксел за последно годишно заседание - на фокус са Западните Балкани и Украйна

17 Декември, 2025 03:37, обновена 17 Декември, 2025 02:46 559 3

  • брюксел-
  • европейски съюз-
  • западни балкани-
  • украйна

в заседанието ще вземат участие българският премиер Росен Желязков и Володимир Зеленски

Евролидерите се събират в Брюксел за последно годишно заседание - на фокус са Западните Балкани и Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС се събират днес в Брюксел за двудневна среща, в която ще разговарят със своите колеги от Западните Балкани, както и по въпроси от европейския дневен ред.

Тази вечер предстои годишната среща с балканските лидери, на която, освен темата за присъединяването на техните страни към ЕС, ще бъде обсъдено и отражението в региона от събитията в Европа и по света, сред които хибридните заплахи и предизвикателствата пред сигурността.

На последното за годината заседание на Европейския съвет се очаква одобрение на насоки за приемане на следващи решения за финансирането на Украйна до края на 2027 година. Сред останалите теми в дневния ред са също преговорите по следващия седемгодишен бюджет на ЕС и икономическите последици от събитията по света.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да се включи в работата на своите европейски колеги с видеовръзка за разговори, свързани с усилията за постигане на мир в неговата страна.

В двете заседания България ще бъде представлявана от министър-председателя в оставка Росен Желязков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ъъъъъъъъ

    3 0 Отговор
    "САЩ дадоха на Украйна няколко дни, за постигане на споразумение за гаранциите за сигурност. По-нататъшните условия ще бъдат много по-лоши"

    Това твърди Политико.

    03:13 17.12.2025

  • 3 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор
    В качеството си на какъв Желязков ще участва???

    03:52 17.12.2025

