8 професии, останали в миналото

С развитието на технологиите и промяната в начина ни на живот, много професии, които някога са били незаменими, днес са останали само в учебниците по история или в носталгичните разкази на баба и дядо. Те са били гръбнакът на обществото в определени епохи, но с времето и напредъка, функциите им са изчезнали или се изпълняват от машини и нови специалисти.

Телефонист

В телефонните централи на БТК и в армията, телефонистите ръчно свързваха линии. Това беше прецизна и отговорна работа. С цифровизацията и мобилните мрежи, професията е изчезнала.

Камбанар

Камбанарят е човекът, който е биел камбаните в църквите, за да отбелязва началото на служба, пожар или друго важно събитие. Днес тази работа е автоматизирана с електронни системи.

Глашатай

Преди вестниците, радиото и интернет, глашатаят е бил официалният „вестител“ на властта – обикалял е улиците и с висок глас е съобщавал новини, закони и заповеди. Днес ролята му е изцяло отнета от медиите.

Палач на уличната лампа

Преди електричеството да стане масово, улиците се осветявали от газови лампи. Човек е трябвало всяка вечер да ги запалва и сутрин да ги изгасва. С електрификацията тази професия естествено изчезва.

Леден доставчик

Преди хладилниците, хората са съхранявали храната си с лед. Имало е специални работници, които доставяли големи ледени блокове до домовете. Съвременната хладилна техника направи тази работа излишна.

Ключар на града

В средновековните градове, всяка нощ портите са се заключвали, а специален служител е отговарял за това. Днес няма нито порти, нито такава нужда.

Запалвач на парни локомотиви

Служител, който е отговарял за разпалването и поддръжката на огъня в парните влакове. След появата на дизелови и електрически локомотиви, нуждата от него отпада.

Перачка на ръка

Във всяко домакинство някога е имало или се е наемала жена, която да пере на ръка. Появата на перални машини радикално променя домакинската работа.

Изчезването на тези професии не е загуба, а показател за напредък, пише dariknews.bg. Но е важно да ги помним – не само заради любопитството, а и защото те разказват историята на труда, на изобретателността и на това как обществото се променя.

Може би след време и някои от днешните професии ще станат част от списък като този. А дотогаванека ценим труда – и стария, и новия.