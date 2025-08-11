Новини
Любопитно »
8 професии, останали в миналото

8 професии, останали в миналото

11 Август, 2025 15:19 773 9

  • професии-
  • минало-
  • изчезнали

Те са били гръбнакът на обществото в определени епохи

8 професии, останали в миналото - 1
Снимка: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

С развитието на технологиите и промяната в начина ни на живот, много професии, които някога са били незаменими, днес са останали само в учебниците по история или в носталгичните разкази на баба и дядо. Те са били гръбнакът на обществото в определени епохи, но с времето и напредъка, функциите им са изчезнали или се изпълняват от машини и нови специалисти.

Телефонист

В телефонните централи на БТК и в армията, телефонистите ръчно свързваха линии. Това беше прецизна и отговорна работа. С цифровизацията и мобилните мрежи, професията е изчезнала.

Камбанар

Камбанарят е човекът, който е биел камбаните в църквите, за да отбелязва началото на служба, пожар или друго важно събитие. Днес тази работа е автоматизирана с електронни системи.

Глашатай

Преди вестниците, радиото и интернет, глашатаят е бил официалният „вестител“ на властта – обикалял е улиците и с висок глас е съобщавал новини, закони и заповеди. Днес ролята му е изцяло отнета от медиите.

Палач на уличната лампа

Преди електричеството да стане масово, улиците се осветявали от газови лампи. Човек е трябвало всяка вечер да ги запалва и сутрин да ги изгасва. С електрификацията тази професия естествено изчезва.

Леден доставчик

Преди хладилниците, хората са съхранявали храната си с лед. Имало е специални работници, които доставяли големи ледени блокове до домовете. Съвременната хладилна техника направи тази работа излишна.

Ключар на града

В средновековните градове, всяка нощ портите са се заключвали, а специален служител е отговарял за това. Днес няма нито порти, нито такава нужда.

Запалвач на парни локомотиви

Служител, който е отговарял за разпалването и поддръжката на огъня в парните влакове. След появата на дизелови и електрически локомотиви, нуждата от него отпада.

Перачка на ръка

Във всяко домакинство някога е имало или се е наемала жена, която да пере на ръка. Появата на перални машини радикално променя домакинската работа.

Изчезването на тези професии не е загуба, а показател за напредък, пише dariknews.bg. Но е важно да ги помним – не само заради любопитството, а и защото те разказват историята на труда, на изобретателността и на това как обществото се променя.

Може би след време и някои от днешните професии ще станат част от списък като този. А дотогаванека ценим труда – и стария, и новия.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    5 0 Отговор
    мене ме интересува професията крадец да прдбъде и за внучетата ми

    15:22 11.08.2025

  • 2 Мъж

    0 0 Отговор
    Кирилка епиттропова и колегата и Крум Атанасов ще ми перат гащите на ръка

    Коментиран от #8

    15:22 11.08.2025

  • 3 тортиля

    0 0 Отговор
    Е,добре де,разбрахме.

    15:31 11.08.2025

  • 4 12340

    1 0 Отговор
    Кондукторите в градския транспорт, тоже отпаднаха...
    Калайджиите също...

    15:36 11.08.2025

  • 5 Иван С

    7 0 Отговор
    Камбанар !?! Вика се звънар, и не, не е изчезнала тая "професия". В малките църквички се изпълнява от жив човек все още. Най-често на доброволен принцип и се предава по наследство. Поне в наше село е така.

    Коментиран от #7, #9

    15:46 11.08.2025

  • 6 Разни случаи има

    1 0 Отговор
    Дори и през 70-те години на 20-и век, когато в повечето домове у нас е имало перални, професията перчка продължава да се практикува, макар и от ограничен кръг жени. В повечето случаи това са били лица с много ниско образование, които са работели като чистачки или работнички в ТПК, но вечер и в почивните дни са прали и по домовете. Става въпрос за неща, които на бива да се пускат в перална, защото са много финни или са цветни и боята им пуска и ще оцвети останалата част от прането. Тогава не е имало от онези торбички, в които можеш да сложиш цветна дреха, която пуска боя, за да не оцвети и другите неща. Знам само едно семейство, в което домакинята, докато е била жива - почти до края на соца, не е искала да купят автоматична перална, за да не й заема място. Периодично у тях е идвала жена да пере на ръка във ваната дори чаршафите. Не знам защо поне тях не са давали в обществена перална. Знам само, че бабата на това семейство е била от много стар и богат чорбаджийски род от Ловеч и е натрапвала табиетите си, защото и апартаментът е бил неин, и отделно от това е имала доста парички и златни бижута, та затова птомците й са я гледали в очите и са се подчинявали.

    16:01 11.08.2025

  • 7 Моарейн

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Иван С":

    А палач на улична лампа как звучи? Палачът, неуважаеми миси..., а пардон, джурналяйки, е бил онзи, който изпълнявал смъртните присъди.

    16:03 11.08.2025

  • 8 Уточняващ въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мъж":

    Ти да не носиш копринени кю лоти, обточени с ръчно плетена брюкселска дантела? :))

    16:03 11.08.2025

  • 9 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иван С":

    Правилно!
    А пък там където има много камбани в една камбанария, много звънари композират своя уникална музика и хората с нетърпение очакват всяко следващо изпълнение!

    16:04 11.08.2025