Лейди Гага умили феновете с визия от близкото минало (ВИДЕО)

17 Октомври, 2025 08:22 802 10

Феновете отбелязаха, че дизайнът на обувките напомня за стила на Гага от миналото десетилетие

Лейди Гага умили феновете с визия от близкото минало (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Детайл в облеклото на американската певица Лейди Гага предизвика фурор, Page Six.

Обувките на 39-годишната певица, които тя носеше публично в Милано, привлякоха вниманието на журналисти и фенове. Въпросните обувки бяха обувки с връзки Christian Louboutin, изработени от розов сатен, с платформа и висок ток.

Феновете отбелязаха, че дизайнът на обувките напомня за стила на Гага от миналото десетилетие, когато тя редовно се появяваше публично с подобни обувки и необикновени тоалети, като например рокля от месо.


  • 1 шам фъстък

    3 2 Отговор
    Голям и зелен празъ!

    08:28 17.10.2025

  • 2 лоза

    2 0 Отговор
    Рокляъ от мисо.

    08:35 17.10.2025

  • 3 Гордост

    0 1 Отговор
    Гордея се с моите постъпки спрямо Бойко Калчунков българоубиеца 🤭🤭🤭🤭

    08:47 17.10.2025

  • 4 Като

    2 1 Отговор
    Цяло съм много сексуално извратен, но не чак толкова, че да ми се прииска тази! Колко ли трябва да подпийна?

    Коментиран от #5, #6

    08:52 17.10.2025

  • 5 Карлос Друсар

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Като":

    Има съмнения, че е мъж, но аз бих я пpacнал. Аз не подбирам. Овце, кози, Лейди Гага..

    Коментиран от #8

    09:11 17.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Конбе

    0 1 Отговор
    Докарала се коня да прилича на кон. Кон бе, кон, коньови.

    09:12 17.10.2025

  • 8 Ако

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Карлос Друсар":

    Махнеш Лейди Гага от списъка си си екстра. Веднъж камилата се беше заклещила в оградата на зоологическата градина, и като се засилИх.....Оттогава се е научила да плюе!

    09:15 17.10.2025

  • 9 ПейдиГаГа

    0 0 Отговор
    оф и аз съ подмокрих...

    10:01 17.10.2025

  • 10 биология

    0 0 Отговор
    Музикалната индустрия произвежда понякога и уникати.Тази е един от тях безпорно.Каквото и да се приказва за нея,тя е явление в музиката и ще остави следа.Американска певица но с италианска кръв.Колкото до облеклото,не тя избира какво да облече и обуе.Всичко е въпрос на рекламни договори които носят милиони.Тя и екипа и представят незабравимо шоу,танци,прекрасни изпълнения и всичко това на живо.

    10:09 17.10.2025