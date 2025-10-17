Лейди Гага умили феновете с визия от близкото минало (ВИДЕО)

Детайл в облеклото на американската певица Лейди Гага предизвика фурор, Page Six.
Обувките на 39-годишната певица, които тя носеше публично в Милано, привлякоха вниманието на журналисти и фенове. Въпросните обувки бяха обувки с връзки Christian Louboutin, изработени от розов сатен, с платформа и висок ток.
Феновете отбелязаха, че дизайнът на обувките напомня за стила на Гага от миналото десетилетие, когато тя редовно се появяваше публично с подобни обувки и необикновени тоалети, като например рокля от месо.
1 шам фъстък
08:28 17.10.2025
2 лоза
08:35 17.10.2025
3 Гордост
08:47 17.10.2025
4 Като
Коментиран от #5, #6
08:52 17.10.2025
5 Карлос Друсар
До коментар #4 от "Като":Има съмнения, че е мъж, но аз бих я пpacнал. Аз не подбирам. Овце, кози, Лейди Гага..
Коментиран от #8
09:11 17.10.2025
7 Конбе
09:12 17.10.2025
8 Ако
До коментар #5 от "Карлос Друсар":Махнеш Лейди Гага от списъка си си екстра. Веднъж камилата се беше заклещила в оградата на зоологическата градина, и като се засилИх.....Оттогава се е научила да плюе!
09:15 17.10.2025
9 ПейдиГаГа
10:01 17.10.2025
10 биология
10:09 17.10.2025