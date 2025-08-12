Ралица Паскалева се омъжи тихо и скромно за любимия си на морето (СНИМКИ)

Актрисата и телевизионна водеща Ралица Паскалева, позната на публиката най-вече от хитовото риалити на NOVA „Игри на волята“, изненада феновете си с новина, която дълго време сякаш отлагаше – тя се е омъжила за своя любим, волейболиста Теодор Салпаров.

Вместо официални сватбени кадри, Ралица публикува близък план на ръката си с блестяща венчална халка. Феновете веднага забелязаха символа на новия ѝ семеен статус, а коментарите с поздравления и сърдечни пожелания заваляха в социалните мрежи.

Паскалева и Салпаров са заедно от години и имат син, но въпреки това актрисата често подчертаваше, че не бърза със сватбата. Затова новината за сключения брак изненада дори близки почитатели на двойката.

Според слухове, сватбата се е състояла на морския бряг, в присъствието на тесен кръг от роднини и приятели. Двамата явно са предпочели интимна и романтична атмосфера пред шумно светско събитие.

Историята на Ралица и Теодор е пример за връзка, която устоява на времето и предизвикателствата. Те запазват личния си живот далеч от скандали и рядко споделят подробности за отношенията си, което вероятно е част от рецептата им за стабилност.

Новият колега на Паскалева в „Игрите” – Павел Николов, също планираше сватба тази година, но, както „Уикенд” писа, засега тя се отлага.