Бившето гадже на сина на Дейвид Бекъм се показа по бански (СНИМКА)

Бившата приятелка на сина на футболиста Дейвид Бекъм, Ромео, сподели откровени снимки на своята страница в Instagram.
Моделът и DJ Ким Търнбул показа фигурата си в син бански. Тя позира с разпусната коса и без грим, докато седи на шезлонг. Носеше и малки обеци.
Самият Ромео Бекъм коментира публикацията, но приятелката му не отговори на забележките му.
През август 20-годишният син на Дейвид Бекъм, Круз, пресъздаде фотосесията на баща си по бельо. Наследникът сподели снимка от семейна почивка на луксозна яхта.
1 Жорж
13:31 13.10.2025
2 Баба Вуна
13:41 13.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Венелинче
14:00 13.10.2025
5 Голям прас
Дибидюс
И искат да ни опандизват ако я коментираме
14:08 13.10.2025