Бившето гадже на сина на Дейвид Бекъм се показа по бански (СНИМКА)

13 Октомври, 2025 13:09 1 117 5

Ромео Бекъм коментира снимката

Бившето гадже на сина на Дейвид Бекъм се показа по бански (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившата приятелка на сина на футболиста Дейвид Бекъм, Ромео, сподели откровени снимки на своята страница в Instagram.

Моделът и DJ Ким Търнбул показа фигурата си в син бански. Тя позира с разпусната коса и без грим, докато седи на шезлонг. Носеше и малки обеци.

Самият Ромео Бекъм коментира публикацията, но приятелката му не отговори на забележките му.


През август 20-годишният син на Дейвид Бекъм, Круз, пресъздаде фотосесията на баща си по бельо. Наследникът сподели снимка от семейна почивка на луксозна яхта.


