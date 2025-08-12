Захари Бахаров на 45 г. – от „Дзифт“ до световната сцена

Днес, на 12 август, рожден ден празнува актьорът Захари Бахаров, роден през 1980 г. в София. Един артист, чиито роли и емоционално присъствие остават трайна следа в съвременния български театър и кино. Вижте любопитни подробности от биографията на актьора:

Биография и ключови моменти от кариерата

Начало и образование: Отраснал в кв. „Овча купел“, Бахаров се интересува от актьорство още в гимназията. През 1998 г. е приет в НАТФИЗ, където учи актьорско майсторство при проф. Надежда Сейкова, завършвайки през 2002 г.

Театрално присъствие: От 2003 г. е част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“. Сред запомнящите се роли са тези в „Крал Лир“, „Дон Жуан“, „Три дъждовни дни“, „Чамкория“ — отличени с награди „Аскеер“ и „Икар“.

Кино и телевизия: Пробивът му идва с главната роля в „Дзифт“ (2008), носеща му признание и награди в България и на международната сцена. Известен е още с ролите си на Иво Андонов в „Под прикритие“ (2011–2016) и Лобода в епизод от „Игра на тронове“ (2015).

Личен живот

Семейство: Дългогодишен партньор е с журналистката Диана Алексиева, с която имат две деца – син Максим (2010) и дъщеря Кая (2013).

Братя на сцена: Малкият му брат, Явор Бахаров, също е популярен актьор.

Актуални новини

Почит към Наум Шопов: На 27 юли актьорът публикува трогателно послание в социалните мрежи в памет на големия български актьор, с когото е играл в „Крал Лир“.

Продуцентска амбиция: Захари продължава активна дейност и зад кадър, като продуцира съдържание и участва в театрални и телевизионни проекти.

"Под прикритие": Съвсем скоро ще се завърне в ролята си на Иво Андонов в шестия сезон на култовия сериал "Под прикритие".

Проектът "Поетите": От самото създаване на проекта Захари Бахаров е част от трупата заедно с актьорите Владо Пенев, Теодора Духовникова, Юлиян Вергов, Бойко Кръстанов, Захари Бахаров, Малин Кръстев, Луиза Григорова Макариев, Иван Бърнев и маестро Антони Дончев.