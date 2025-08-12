Новини
Любопитно »
Захари Бахаров на 45 г. – от „Дзифт“ до световната сцена

Захари Бахаров на 45 г. – от „Дзифт“ до световната сцена

12 Август, 2025 08:51 527 4

  • захари бахаров-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на актьора

Захари Бахаров на 45 г. – от „Дзифт“ до световната сцена - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, на 12 август, рожден ден празнува актьорът Захари Бахаров, роден през 1980 г. в София. Един артист, чиито роли и емоционално присъствие остават трайна следа в съвременния български театър и кино. Вижте любопитни подробности от биографията на актьора:

Биография и ключови моменти от кариерата

Начало и образование: Отраснал в кв. „Овча купел“, Бахаров се интересува от актьорство още в гимназията. През 1998 г. е приет в НАТФИЗ, където учи актьорско майсторство при проф. Надежда Сейкова, завършвайки през 2002 г.

Театрално присъствие: От 2003 г. е част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“. Сред запомнящите се роли са тези в „Крал Лир“, „Дон Жуан“, „Три дъждовни дни“, „Чамкория“ — отличени с награди „Аскеер“ и „Икар“.

Кино и телевизия: Пробивът му идва с главната роля в „Дзифт“ (2008), носеща му признание и награди в България и на международната сцена. Известен е още с ролите си на Иво Андонов в „Под прикритие“ (2011–2016) и Лобода в епизод от „Игра на тронове“ (2015).

Личен живот

Семейство: Дългогодишен партньор е с журналистката Диана Алексиева, с която имат две деца – син Максим (2010) и дъщеря Кая (2013).

Братя на сцена: Малкият му брат, Явор Бахаров, също е популярен актьор.

Актуални новини

Почит към Наум Шопов: На 27 юли актьорът публикува трогателно послание в социалните мрежи в памет на големия български актьор, с когото е играл в „Крал Лир“.


Продуцентска амбиция: Захари продължава активна дейност и зад кадър, като продуцира съдържание и участва в театрални и телевизионни проекти.

"Под прикритие": Съвсем скоро ще се завърне в ролята си на Иво Андонов в шестия сезон на култовия сериал "Под прикритие".

Проектът "Поетите": От самото създаване на проекта Захари Бахаров е част от трупата заедно с актьорите Владо Пенев, Теодора Духовникова, Юлиян Вергов, Бойко Кръстанов, Захари Бахаров, Малин Кръстев, Луиза Григорова Макариев, Иван Бърнев и маестро Антони Дончев.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а брат му

    3 1 Отговор
    хулиганин .

    08:53 12.08.2025

  • 2 БеГемот

    3 1 Отговор
    Мислех че гони 60 така..

    09:00 12.08.2025

  • 3 Мони

    0 0 Отговор
    колко състарен е в действителност....

    09:17 12.08.2025

  • 4 Механик

    0 0 Отговор
    Световната сцена??? Еш па ти!!!

    09:22 12.08.2025