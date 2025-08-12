Актрисата Зендая стана дизайнер на обувки, вижте първия ѝ модел

Звездата, която започва актьорската си и музикална кариера от детския канал Disney, сега вече е доказал се талант в Холивуд, муза за множество модни дизайнери и една от най-следваните известни личности в социалните мрежи. Със способността си да стои далеч от проблеми и драми, да пази личния си живот в тайна и връзката си с Том Холанд, Зендая определено се радва на огромна популярност, която използва по най-добрия начин, пише tialoto.bg

След като бе обявена за „Икона на модата“ преди години, превръщайки се в най-младия реципиент на наградата, Зи вече може да добави към резюмето си и титлата „Дизайнер на обувки“.

Актрисата от „Спайдърмен“, която в момента снима поредната част на супергеройския филм, обедини сили с дългогодишния си стилист Лоу Роуч и шведската спортна марка On.

Кръстена Cloudzone Moon, обувката е дишаща мрежеста материя с поддържаща пета и се предлага в бежово и черно, за да подхожда идеално на неутралната палитра от новата колекция дрехи за фитнес на On. Освен че е дизайнер на модела, Зендая е и лице на кампанията Be Every You на спортната марка.

„Движението винаги е било част от начина, по който се свързвам със себе си, и то изглежда по различен начин за всеки от нас. Тази история е лична – напомняне, че всички ние сме многопластови създания, с толкова много брилянтни парчета, които в крайна сметка ни правят това, което сме, правят ни едно цяло“, казва Зендая в официално съобщение.

Тя допълни „За мен, всичко е въпрос на това да приемаме всяка една малка част от себе си и да бъдем горди с всяка наша визия“.

Но не само обувките привличат вниманието ни. Естествено, трябва да поговорим за цялостната визия на Зендая. На снимките от кампанията ще я видите да показва някои от най-добрите модели от колекцията есен/зима на On – от боди с цип, което прилепва към тялото, до спортно яке, което прави фитнес елементът да изглежда модерен.

Но модното начинание е само едно от многото в графика на Зендая. В момента актрисата снима третата част на „Дюн“, продължението на „Спайдърмен“ и филма на Кристофър Нолан „Одисея“. В последните два тя си партнира с годеника си Том Холанд.

„В момента Зендая работи по толкова много филми. Снима следващата част на „Дюн“, така че е много далеч от сватбени планове. Ангажиментите са много, така че имаме още време“, каза Лоу Роуч относно сватбените планове на клиентката си.

Но когато и тези планове да бъдат задействани, стилистът е категоричен, че всичко ще бъде много красиво.

„Много съм развълнуван, защото знам, че и двамата се обичат страшно много“, каза още Роуч.