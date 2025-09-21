Том Холанд празнува над 3 години трезвеност и нови бизнес успехи

Том Холанд постигна поредния важен успех в борбата си с алкохолизма. Актьорът празнува почти три години и половина, откакто е трезвен и е спрял да консумира алкохол, пише dir.bg.

По време на интервю за Esquire 29-годишната звезда накратко спомена за най-новото си постижение в личната борба с алкохола:

"Чувството е невероятно. Почти като да имам изцяло нова самоличност."

Успехи в бизнеса

Холанд говори и за успеха на своята компания за безалкохолна бира, Bero:

"Нещата вървят много добре. Наистина се гордея с това. Всеки ден правим големи крачки в правилната посока и растем с всеки изминал ден – измисляме нови идеи за продукти."

Актьорът добави, че компанията разработва вълнуващи нови продукти за зимата на тази година и лятото на следващата. Според него това е постоянно променящ се и растящ процес, който го вдъхновява ежедневно.

Личният опит на Холанд

В началото на годината Холанд сподели пред Men’s Health:

"Проблемът ми беше, че можех да изпия едно питие и да се чувствам добре, но след това просто прекалявах. Всеки петък след работа беше изгубен: да се напием и да се забавляваме. Нямах лоши преживявания, но пиех толкова, че си разваляше следващия ден."

Той успя да се справи без медицинско лечение, като получи подкрепа както от семейството си, така и от приятелите.