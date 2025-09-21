Новини
Любопитно »
Том Холанд празнува над 3 години трезвеност и нови бизнес успехи

Том Холанд празнува над 3 години трезвеност и нови бизнес успехи

21 Септември, 2025 09:42 657 6

  • том холанд-
  • трезвеност-
  • безалкохолна бира-
  • бизнес

Актьорът постига нови успехи в личния живот и бизнеса с безалкохолна бира

Том Холанд празнува над 3 години трезвеност и нови бизнес успехи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Том Холанд постигна поредния важен успех в борбата си с алкохолизма. Актьорът празнува почти три години и половина, откакто е трезвен и е спрял да консумира алкохол, пише dir.bg.

По време на интервю за Esquire 29-годишната звезда накратко спомена за най-новото си постижение в личната борба с алкохола:

"Чувството е невероятно. Почти като да имам изцяло нова самоличност."

Успехи в бизнеса

Холанд говори и за успеха на своята компания за безалкохолна бира, Bero:

"Нещата вървят много добре. Наистина се гордея с това. Всеки ден правим големи крачки в правилната посока и растем с всеки изминал ден – измисляме нови идеи за продукти."

Актьорът добави, че компанията разработва вълнуващи нови продукти за зимата на тази година и лятото на следващата. Според него това е постоянно променящ се и растящ процес, който го вдъхновява ежедневно.

Личният опит на Холанд

В началото на годината Холанд сподели пред Men’s Health:

"Проблемът ми беше, че можех да изпия едно питие и да се чувствам добре, но след това просто прекалявах. Всеки петък след работа беше изгубен: да се напием и да се забавляваме. Нямах лоши преживявания, но пиех толкова, че си разваляше следващия ден."

Той успя да се справи без медицинско лечение, като получи подкрепа както от семейството си, така и от приятелите.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То си е за празник това

    2 0 Отговор
    цели три години без пиячка.
    Даже и една година е за празник, а ако са повече от три си е направо национален празник.

    09:46 21.09.2025

  • 2 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    ?? Е и?!

    09:46 21.09.2025

  • 3 Ццц

    3 0 Отговор
    Новината не само е важна за народонаселението, но и трудна за разбиране от 99 % от него. Този луд ли е да не пие 3 години?

    09:48 21.09.2025

  • 4 Кви

    2 0 Отговор
    Мъже са тези, незнам! Трябва да пиеш здраво, да авеш още по здраво, и накрая ако участваш и в боя в кръчмата, купона ще бъде напълно завършен!

    09:50 21.09.2025

  • 5 Хахо

    2 0 Отговор
    И по повод годишнината сигурно ще изшмърка не колко линийки и ще се отреже яко с някое марково питие... Знаем ги такива холивудски трезвеници. И Матю Пери уж казваше, че е вече чист, ама като ритна камбаната от предозиране се оказа, че никога не е спирал

    09:56 21.09.2025

  • 6 мхм

    1 0 Отговор
    С това напиване в петък вечер само, въобще не звучи да е бил човек с проблем с алкохола.

    10:47 21.09.2025