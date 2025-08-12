Новини
Принц Хари и Меган Маркъл подновиха договора си с Netflix

12 Август, 2025 11:15 456 1

Преди 5 години херцозите си осигуриха изгоден договор на предполагаема стойност от над 100 милиона щатски долара със стрийминг гиганта

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Британският принц Хари и съпругата му Меган - херцогът и херцогинята на Съсекс, подписаха нова „многогодишна сделка за ексклузивни права за филмови и телевизионни проекти“ с Netflix, съобщи двойката, цитирана от Прес асосиейшън медия/ДПА, предава БТА.

Преди 5 години Хари и Меган си осигуриха изгоден договор на предполагаема стойност от над 100 милиона щатски долара със стрийминг гиганта, след като напуснаха британското кралско семейство.

Сделката е т.нар first-look, която предвижда студио или продуцентска компания да плати на създателя на съдържанието за ексклузивните права преди друг да види проектите им. Договорката е описвана от Хари и Меган като „продължение на творческото партньорство“. Пи ар експертът Марк Борковски смята, че сделката е „понижение“ и предполага, че Netflix се „отдръпват“ от Хари и Меган, отбелязва Прес асосиейшън.

Мисля, че Netflix са си свършили много добре работата, като се отдръпват от тези много скъпи хора, които не са донесли очакваните резултати и са оттеглили офертата си, като са им предложили по-скромна“, казва пред Прес асосиейшън медия експертът. Според него сделката е много под предишните 100 милиона долара.

Представител на звездното семейство отказа да коментира финансовата рамка на договорката.

„Горди сме да продължим нашето партньорство с Нетфликс и да разширим съвместната си работа като включим и марката As Ever“, казва Меган.

Новата продукция включва втория сезон на шоуто на херцогинята „С любов, Меган“ по-късно този месец, както и специално издание, посветено на Коледа през декември. Компанията на Хари и Меган Archewell Productions ще работи и по документалния филм Masaka Kids, A Rhythm Within за децата сираци в региона Масака на Уганда, където „все още витаят сенките на кризата от ХИВ/СПИН“.


