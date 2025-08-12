Филип Киркоров тайно посети София (СНИМКИ)

Филип Киркоров тайно от феновете посети София и се срещна с дует „Ритон“, а след това Катя и Здравко оповестиха новината, пише “Телвграф”.

Те са вечеряли в столичен ресторант и са си говорили. „Няколко часа преди полета, с Филип Киркоров – верен и много скъп наш приятел. Политическите пристрастия са невъзможни, когато господства силно приятелство и дълбоко уважение!

Обичаме те, приятелю!“ – възкликнаха из социалните мрежи Катя и Здравко от „Ритон“.

След това самият Киркоров пък пусна в своите социални мрежи снимки от срещата. Той написа: „Отидох в историческата си родина и се срещнах с приятели, с които другарувам от почти половин век... 50 години със звездите на българската естрада – група „Ритон“. Благодарение на тях в репертоара ми се появиха песни като „Кармен“, „Не смотри ты на часы“, „Днем и ночью“, „Джалма“ и „Мечта“, която изпълних с Маша Распутина.“

А БГ феновете веднага попитаха кога Киркоров ще направи голям концерт или турне у нас и дали няма отново да участва в шоу на „Ритон“.

В това време Киркоров прави ремонт на своя пентхаус от 537 квадрата в центъра на Москва, който купил преди 4 години за близо 11 млн. евро. Според руската преса вече бил дал $2 млн. за ремонт, а тепърва щял да влага още пари. Той се изказал пред журналисти, че в същата сграда има още един апартамент от 260 квадрата, който е на друг етаж и е разположен точно срещу жилището на бившата му жена Алла Пугачова, и там след време щял да прати децата си да живеят, като станат пълнолетни. А за себе си запазва пентхауса, който искал да превърне в произведение на изкуството. В момента той е превръщан в луксозен кралски дворец от злато, сребро и кристали. А приятели му подарили витраж, на който Филип е изобразен като карта за игра поп, но вместо меч държи микрофон.