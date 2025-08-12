Новини
Филип Киркоров тайно посети София (СНИМКИ)

12 Август, 2025

Той се срещна само с Катя и Здравко от дует “Ритон”

Божидара Найденова

Филип Киркоров тайно от феновете посети София и се срещна с дует „Ритон“, а след това Катя и Здравко оповестиха новината, пише “Телвграф”.

Те са вечеряли в столичен ресторант и са си говорили. „Няколко часа преди полета, с Филип Киркоров – верен и много скъп наш приятел. Политическите пристрастия са невъзможни, когато господства силно приятелство и дълбоко уважение!

Снимка: Facebook

Обичаме те, приятелю!“ – възкликнаха из социалните мрежи Катя и Здравко от „Ритон“.

След това самият Киркоров пък пусна в своите социални мрежи снимки от срещата. Той написа: „Отидох в историческата си родина и се срещнах с приятели, с които другарувам от почти половин век... 50 години със звездите на българската естрада – група „Ритон“. Благодарение на тях в репертоара ми се появиха песни като „Кармен“, „Не смотри ты на часы“, „Днем и ночью“, „Джалма“ и „Мечта“, която изпълних с Маша Распутина.“

А БГ феновете веднага попитаха кога Киркоров ще направи голям концерт или турне у нас и дали няма отново да участва в шоу на „Ритон“.

В това време Киркоров прави ремонт на своя пентхаус от 537 квадрата в центъра на Москва, който купил преди 4 години за близо 11 млн. евро. Според руската преса вече бил дал $2 млн. за ремонт, а тепърва щял да влага още пари. Той се изказал пред журналисти, че в същата сграда има още един апартамент от 260 квадрата, който е на друг етаж и е разположен точно срещу жилището на бившата му жена Алла Пугачова, и там след време щял да прати децата си да живеят, като станат пълнолетни. А за себе си запазва пентхауса, който искал да превърне в произведение на изкуството. В момента той е превръщан в луксозен кралски дворец от злато, сребро и кристали. А приятели му подарили витраж, на който Филип е изобразен като карта за игра поп, но вместо меч държи микрофон.


  • 1 Аман

    15 1 Отговор
    Приличат ми на герои от Диабло 2.

    17:24 12.08.2025

  • 2 отврат

    7 3 Отговор
    какъв е тоя евразийски кич бе факти?

    17:40 12.08.2025

  • 3 Апят

    10 3 Отговор
    Ромски новини

    17:45 12.08.2025

  • 4 А бе

    7 2 Отговор
    Кой слуша дует Ритон

    17:46 12.08.2025

  • 5 От Варна

    7 1 Отговор
    Костадинов харесва това

    17:47 12.08.2025

  • 6 лили иванова

    4 2 Отговор
    келеши !

    17:49 12.08.2025

  • 7 хъхъ

    5 1 Отговор
    Е, защо се е срещнал само с Ритон?
    Ами нали беше приятел и с Драго Чая и Жоро Христов?

    17:52 12.08.2025

  • 8 ТИЯ БЕЗДЕТНИ ЛИ СА ВСИЧКИ

    1 1 Отговор
    ...........ЧЕРЕШКАТА НА НЕОКАПИТАЛИЗМА.

    18:00 12.08.2025

  • 10 Овратен

    5 1 Отговор
    Да взима 10 кг, Картофи и да се маха !

    18:07 12.08.2025

  • 11 Да,да

    0 0 Отговор
    С дует "Бидон" кога?

    18:25 12.08.2025

  • 13 Иди на

    0 0 Отговор
    Тоз бабоеb - обратно в раzия

    18:32 12.08.2025