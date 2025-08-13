Невена Цонева и Венелин Венков - 18 години любов (СНИМКА)

Невена Цонева и Венелин Венков са заедно от цели 18 години - преди 2 дни те отпразнуваха своето „пълнолетие“ заедно, както го нарече музикантът.

На празника си двамата се пуснаха от леглото – прегърнати и щастливи, както винаги, а Невена взриви нета с признанието, че Венков е нейната истинска сродна душа. И не го казва като всички нормални хора, просто защото така го усеща, а защото наистина го е видяла, пише Crimesbg.com.

Знаем, че Цонева има доказани паранормални способности, които разкрива в себе си след тежък здравословен проблем. Тя има свое страшно посещавано предаване в Тубата, където говори за аурите на хората и разказва за срещите и разговорите си с отдавна починали познати и непознати хора, които ѝ се явяват съвсем ясно. Точно заради нещата, които може да види и узнае, Цонева е убедена, че Венелин е нейният партньор от векове.

„Да, видях ги тези неща, просто ги знам. Ние сме били заедно и в предишни животи и съм страшно благодарна и щастлива затова, че ни е дадено да се намерим и в този. Който иска да вярва, който иска не, но това е реалност и не бива да се боим от нея. Не бива да се плашим от нещата, които не разбираме, а точно обратното“, казва певицата.