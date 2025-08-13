Новини
Любопитно »
Дъщерята на Соня Васи покори Холивуд

Дъщерята на Соня Васи покори Холивуд

13 Август, 2025 08:19 585 3

  • соня васи-
  • дъщеря-
  • бриана-
  • холивуд

На 6 август Бриана навърши 22 г. и вече е мениджър на верига от заведения в Лос Анджелис

Дъщерята на Соня Васи покори Холивуд - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Соня Васи не пропусна да се похвали с успехите на своята дъщеря. На 6 август нейната щерка Бриана, която всички на галено наричат Биби, посрещна своя 22-ри рожден ден в компанията на най-близките си приятели със скромно парти.

"Скромно, защото е много отдадена на новата си работа в "Холивуд груп", разказва 55-годишната Васи, която в далечната 1988 г. печели конкурса "Мис България", а малко по-късно заминава да живее в САЩ, където ражда своята дъщеря, пише bgdnes.bg.

Дъщерята на Соня Васи покори Холивуд
Снимка: Интернет

"Холивуд груп" е верига от заведения в Лос Анджелис, която включва клубове за нощен живот и най-скъпите ресторанти, които посрещат знатни гости от цял свят, и моята Биби се занимава с маркетигна и мениджмънта за компанията". Соня Васи разказва, че дъщеря ѝ е изключително отдадена на новата си работа, защото творческите ѝ идеи и предложения се приемат с нескрит възторг. Доскоро момичето, което все още е студент в университета "Чатман" в Ориндж Каунти в Лос Анджелис, в специалността "Бизнес и администрация", преподаваше на малки деца в училището, което е завършила. Решила обаче да смени попрището си и се възползвала от предложението да заработи като мениджър и маркетингов специалист в престижната холивудска компания.

"Така, както аз изпитвах удоволствие да излизам на сцена, тя се чувстваше в свои води, когато всяка сутрин се изправяше пред децата да преподава, и си мислех, че доживот ще остане учител. Но ето, че се реши да пробва нещо ново и то още повече я заплени! Защото в маркетинга има възможност да показва своята креативност и бистър ум, за които получава висока оценка от екипа и колегите си", споделя Соня Васи, която е първата българка, блеснала на корицата на мъжкото списание "Плейбой", а днес работи като дизайнер на дрехи.

Едно от заведенията, които Биби менажира в "Холивуд груп"

"Биби си има нейната тежка история. Тя беше номер едно тенисистка в Калифорния и така влезе в едно от най-престижните училища, където учеха децата на Силвестър Сталоун и други знаменитости. Когато беше на 13 години, намериха тумора в гръбначния ѝ стълб, последва много тежка операция. 2 години по-късно се наложи още една много тежка операция, но въпреки всичко моето момиче продължи да се бори и да играе тенис за училището си. Дори стана шампион, невероятно е моето момиче! А днес вече покорява Холивуд", горда е с успехите и със силния характер на рожбата си Соня Васи.

Соня Васи

Бащата на Биби - известният американски бейзболист Брейди Андерсън, е не по-малко горд от дъщеря си. Той с усмивка на лице приема нейната принадлежност към България, защото по думи на майка й: "Където и да отиде Биби, тя винаги се представя за българка, въпреки че е била само два пъти в България - веднъж, когато бе на 4 г., а втория път, когато бе на 7 г. Аз я научих на български език още от малка, вторият ѝ баща също я тренираше на български и тя говори много по-добре от Нина Добрев. Когато я попитат "Откъде си?", тя винаги отговаря: "От България". Биби учи американците на български език и е много голям родолюбец".


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубава

    2 1 Отговор
    Изглежда.

    08:24 13.08.2025

  • 2 Гуньо Простиа

    3 0 Отговор
    Има разлика между това да покориш и да ти пръснат трътката

    08:30 13.08.2025

  • 3 Сила

    1 0 Отговор
    Като знам майка и как го "покори " ...

    08:34 13.08.2025