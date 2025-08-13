Дъщерята на Соня Васи покори Холивуд

Певицата Соня Васи не пропусна да се похвали с успехите на своята дъщеря. На 6 август нейната щерка Бриана, която всички на галено наричат Биби, посрещна своя 22-ри рожден ден в компанията на най-близките си приятели със скромно парти.

"Скромно, защото е много отдадена на новата си работа в "Холивуд груп", разказва 55-годишната Васи, която в далечната 1988 г. печели конкурса "Мис България", а малко по-късно заминава да живее в САЩ, където ражда своята дъщеря, пише bgdnes.bg.

Снимка: Интернет

"Холивуд груп" е верига от заведения в Лос Анджелис, която включва клубове за нощен живот и най-скъпите ресторанти, които посрещат знатни гости от цял свят, и моята Биби се занимава с маркетигна и мениджмънта за компанията". Соня Васи разказва, че дъщеря ѝ е изключително отдадена на новата си работа, защото творческите ѝ идеи и предложения се приемат с нескрит възторг. Доскоро момичето, което все още е студент в университета "Чатман" в Ориндж Каунти в Лос Анджелис, в специалността "Бизнес и администрация", преподаваше на малки деца в училището, което е завършила. Решила обаче да смени попрището си и се възползвала от предложението да заработи като мениджър и маркетингов специалист в престижната холивудска компания.

"Така, както аз изпитвах удоволствие да излизам на сцена, тя се чувстваше в свои води, когато всяка сутрин се изправяше пред децата да преподава, и си мислех, че доживот ще остане учител. Но ето, че се реши да пробва нещо ново и то още повече я заплени! Защото в маркетинга има възможност да показва своята креативност и бистър ум, за които получава висока оценка от екипа и колегите си", споделя Соня Васи, която е първата българка, блеснала на корицата на мъжкото списание "Плейбой", а днес работи като дизайнер на дрехи.

Едно от заведенията, които Биби менажира в "Холивуд груп"

"Биби си има нейната тежка история. Тя беше номер едно тенисистка в Калифорния и така влезе в едно от най-престижните училища, където учеха децата на Силвестър Сталоун и други знаменитости. Когато беше на 13 години, намериха тумора в гръбначния ѝ стълб, последва много тежка операция. 2 години по-късно се наложи още една много тежка операция, но въпреки всичко моето момиче продължи да се бори и да играе тенис за училището си. Дори стана шампион, невероятно е моето момиче! А днес вече покорява Холивуд", горда е с успехите и със силния характер на рожбата си Соня Васи.

Соня Васи

Бащата на Биби - известният американски бейзболист Брейди Андерсън, е не по-малко горд от дъщеря си. Той с усмивка на лице приема нейната принадлежност към България, защото по думи на майка й: "Където и да отиде Биби, тя винаги се представя за българка, въпреки че е била само два пъти в България - веднъж, когато бе на 4 г., а втория път, когато бе на 7 г. Аз я научих на български език още от малка, вторият ѝ баща също я тренираше на български и тя говори много по-добре от Нина Добрев. Когато я попитат "Откъде си?", тя винаги отговаря: "От България". Биби учи американците на български език и е много голям родолюбец".