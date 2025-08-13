Рецепта на деня: Пълнени патладжани с пилешко филе и сирена

Необходими продукти:
- 4 средно големи патладжана;
- 800 г пилешко филе, нарязано на кубчета;
- 300 г крема сирене натурално;
- 50 г масло неосолено;
- 1 с.л. зехтин;
- 2 стръка розмарин;
- 1 глава ситно нарязан лук;
- 2 скилидки чесън, нарязан на ситно;
- 40 мл меласа;
- 1/4 връзка мента, нарязана на ситно;
- 100 г сирене Фета, нарязано на кубчета;
- 1 с.л. сусамови семена;
- 6 чери домата, нарязани на половина;
- Сол и черен пипер;
- Малко зехтин.
Начин на приготвяне:
1. Загрейте фурната до 200°C. Измийте патладжаните и с помощта на нож ги разрежете от едната страна през средата, но не ги режете открай до край. Поставете ги в тава за печене и ги намажете с малко зехтин. Печете за около 40 минути, докато омекнат добре. Извадете ги от фурната и ги оставете настрана.
2. Сложете маслото и зехтина в тиган, за да се загреят. Добавете розмарина и го оставете за 1-2 минути, за да се ароматизира маслото.
3. Добавете кубчетата пилешко месо и ги запържете за 5-6 минути, като разбърквате, докато променят цвета си. Добавете лука и чесъна и продължете да запържвате, докато лукът омекне, а пилето се сготви.
4. Отстранете клонките розмарин, прехвърлете пилето в купа и добавете крема сиренето, гроздовата меласа, ментата, солта и пипера и разбъркайте.
5. Отворете леко запечените патладжани и натиснете месестата част с вилица, за да влезне навътре. Овкусете със сол и черен пипер, разделете плънката и разпръснете върху нея чери доматите и сиренето фета.
6. Поръсете със сусамовите семена и върнете във фурната за 10-15 минути, за да се запекат сиренето фета и чери доматите, пише woman.bg.
