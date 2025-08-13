Новини
Любопитно »
Удължават кастинга за участие в “The Floor“ поради засилен интерес

13 Август, 2025

Кастингът трябваше да приключи на 10 август, но Нова телевизия го удължи с още 10 дни

Удължават кастинга за участие в “The Floor“ поради засилен интерес - 1
Снимка: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Световноизвестната игра „The Floor”, която пренася знанието и стратегическото мислене на изцяло ново ниво, предизвика силен интерес и в България. Поради това кастингът на хитовия формат ще продължи до 20 август.

Всички желаещи, които искат да тестват познанията си, все още имат възможност да го направят, като попълнят онлайн формуляра на nova.bg/casting.

Стоте кандидати, които бъдат одобрени, ще заминат за Нидерландия, където ще се снима новият телевизионен формат на NOVA в един от най-големите и модерни снимачни комплекси в Европа. Играчите ще се превръщат в съперници в желанието си да превземат територията на своя опонент. Това ще бъде възможно само ако притежават нужните знания.

Във всеки епизод на „The Floor” те ще трябва да удържат позицията си на мащабен LED под, съставен от полета, като отговарят на въпроси в различни категории като „Зеленчуци“, „Световноизвестни писатели“, „Породи кучета“, „Марки автомобили“ и много други. Всяка превзета територия ще бъде крачка напред към голямата победа. Последният оцелял участник ще е отстранил всички противници и ще владее огромното поле. Голямата награда, с която ще си тръгне, е 30 000 евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай чекмеджан: толкова побира чантето ми

    4 0 Отговор
    Голямата награда, с която ще си тръгне, е 30 000 евро

    10:36 13.08.2025

  • 2 Поредна простотия

    4 0 Отговор
    Поредната залъгалка, с който да заглавичкват народа, вместо той да удари по масата и да си поиска и държавата, и живота!

    "Come and play, come and play, forget about the Movement!"

    Мислете с главите си, българи! И да действаме! Да изметем тая скапана клика!

    10:41 13.08.2025

  • 3 ......па

    3 0 Отговор
    Сумата от 30 000евро е смешна и жалка за хора чели много и натрупали знания.Дори в пошлотията "Big Brother" през годините сумата е варирала, но често е достигала до 100 000 или дори 200 000 лева, като в някои издания са добавяни и допълнителни награди като автомобил.

    11:01 13.08.2025

  • 4 Лост

    1 0 Отговор
    А дали не е обратното -заради слаб интерес?

    12:02 13.08.2025