Новини
Любопитно »
Извадиха 1-килограмова топка косми от стомаха на 14-годишно момиче

14 Август, 2025 15:49 2 330 16

  • косми-
  • болки в стомаха-
  • великобритания

Случаят е от Великобритания

Извадиха 1-килограмова топка косми от стомаха на 14-годишно момиче - 1
Снимка: bTV
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Топка косми е извадена от стомаха на 14-годишно момиче във Великобритания. Ерин многократно се е оплаквала от болки - в продължение на шест месеца е имала тежки спазми, пише bTV

„Болката беше спорадична, но когато се появяваше, беше толкова силна, че Ерин не можеше да ходи на училище“, разказва нейната майка - Джоди Колинс, пред Metro.

Първоначално тя подозира, че дъщеря ѝ има хранителна непоносимост или менструални проблеми. Но всички направени тестове, не показват резултати.

Никой лекар първоначално не можел да каже какво не е наред с Ерин. През май 2025 г., когато състоянието на момичето се влошава, майка ѝ я води в болница.

Ядрено-магнитен резонанс най-накрая дава яснота. Лекарите откриват твърда маса в стомаха на момичето. И откриват космена топка - с ширина 21 сантиметра и тегло приблизително един килограм.

Топката е раздула стомаха на момичето - до три пъти повече от нормалния му размер, посочва „Дейли мейл“.

Ерин е откарана в Детската болница в Бристъл. Там лекарите отстраняват космената топка след петчасова операция.

Извадиха 1-килограмова топка косми от стомаха на 14-годишно момиче
Снимка:bTV

"Хирурзите казаха, че миризмата е невероятна“, казва Джоди Колинс. След операцията Ерин остава в болницата десет дни. Стомахът ѝ е трайно уголемен поради прекомерното разтягане – и това може да остане така с години.

Специалистите не могат да кажат колко време са се събирали космите в стомаха на момичето.

„Никога не съм я виждала да си слага косата в устата. Но я върти през цялото време”, казва Джоди.

Лекарите смятат, че Ерин многократно е яла собствената си коса, докато е спала, без да го осъзнава.

За да се предотврати повторно подобно опасно натрупване на коса в стомаха, семейството е взело предпазни мерки.

„Купихме ѝ шапка, с която да спи“, казва Джоди.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    9 0 Отговор
    „- Купихме ѝ каска, с която да спи.“ - казва Джоди.

    15:54 14.08.2025

  • 2 мъкаааа

    9 3 Отговор
    Сигурно е облизвала някоя домашна,черна котка.

    15:55 14.08.2025

  • 3 Рускиня

    7 2 Отговор
    Да я острижат!

    16:03 14.08.2025

  • 4 Хмм

    5 0 Отговор
    това е признак на тревожност

    16:12 14.08.2025

  • 5 Берлин

    6 0 Отговор
    Болест на Рапунцел,не осъзнават ,късат коса и във устата,при малките има такъв навик,следете родители.

    16:13 14.08.2025

  • 6 Уса

    7 4 Отговор
    Три пъти увеличен стомах и лекарите не откривали нищо...Така работят на запад и без технологиите са най големите некадърници на тоя свят

    Коментиран от #14

    16:23 14.08.2025

  • 7 Некадърност

    6 0 Отговор
    Странното е, че всеки лекар след болки в коремната област прави преглед с ръце, след това назначава ехограф и накрая ЯМР. Явно има нещо сбъркано щом детето е страдало шест месеца и резултата е бил нула.

    Коментиран от #13

    16:37 14.08.2025

  • 8 д-р

    1 1 Отговор
    А защо са се задържали в стомаха космите? Тънки косми са разтварят от стомашен сок, но протеина от хлеббарки е устойчив заради хитина.

    Коментиран от #10, #11, #12

    16:56 14.08.2025

  • 9 Ренев

    1 0 Отговор
    Болестта, при която човек изяжда собствената си коса, се нарича трихофагия. Постоянното поглъщане на коса може да доведе до сериозни медицински усложнения, като образуване на трихобезоари — топки от коса в стомаха или червата. Това изисква хирургическа намеса. Такива хора се нуждаят от психолог или психиатър. Това е психично разстройство и подлежи на лечение.

    Коментиран от #15

    17:11 14.08.2025

  • 10 Явно не си д-р

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "д-р":

    НЕ, човешките косми не се разтварят в стомашния сок, независимо дали са „тънки“ или „дебели“. Косата е изградена основно от кератин – изключително устойчив протеин, който не се разгражда лесно от стомашни киселини (дори от силната солна киселина в стомаха).
    Това е причината косата да може да се задържа дълго време в храносмилателната система и да образува трихобезоари (топки от коса).

    17:13 14.08.2025

  • 11 Тук вече си прав

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "д-р":

    Хитинът е друга форма на устойчив биополимер, но той не е протеин, а полизахарид (въглехидрат).
    Той съставлява външната обвивка на насекоми, включително хлебарки.
    Човешкият организъм също не може да го смила ефективно, поне не без помощта на специфични ензими (които човекът няма).

    17:14 14.08.2025

  • 12 И двете, дядо попе, не се разтварят

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "д-р":

    И косата (кератин), и хитинът от хлебарки са устойчиви на храносмилане.
    Но твърдението, че „тънки косми се разтварят от стомашен сок“ е НЕвярно.
    Ако нещо е „тънко“, това не значи, че се разтваря по-лесно — структурата на молекулите е от значение, не дебелината на косъма.

    17:16 14.08.2025

  • 13 Това е психологичен проблем

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Некадърност":

    Ако детето не сподели, че си дърпа и яде косата (а много често това е таен, срамен навик), никой лекар не може да предположи веднага трихофагия.
    Децата с трихофагия и трихотиломания рядко сами споделят, че си скубят и ядат косата.
    Родителите също може да не забележат — ако косата е дълга, косъмчетата може да се откъсват и ядат от долната част, без това да се забележи визуално.
    Това прави проблема невидим дори за опитни лекари, ако не се търси конкретно.

    17:20 14.08.2025

  • 14 Медицината не е ясновидство

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Уса":

    Лекарите не могат да "отгатнат" трихобезоар, ако няма ясна анамнеза (информация от пациента) и симптомите са неспецифични.
    Повечето деца не казват: "Ям си косата." А често и родителите не знаят.

    17:23 14.08.2025

  • 15 Пенка

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ренев":

    Аре стига бе.Когато нямаше психолози света как е живял хиляди години?Въртите сучите все ви избива на психолози.

    17:48 14.08.2025

  • 16 Опааа

    1 0 Отговор
    Шапка купили…😆😆😆😆😆

    17:48 14.08.2025