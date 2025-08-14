Извадиха 1-килограмова топка косми от стомаха на 14-годишно момиче

Топка косми е извадена от стомаха на 14-годишно момиче във Великобритания. Ерин многократно се е оплаквала от болки - в продължение на шест месеца е имала тежки спазми, пише bTV
„Болката беше спорадична, но когато се появяваше, беше толкова силна, че Ерин не можеше да ходи на училище“, разказва нейната майка - Джоди Колинс, пред Metro.
Първоначално тя подозира, че дъщеря ѝ има хранителна непоносимост или менструални проблеми. Но всички направени тестове, не показват резултати.
Никой лекар първоначално не можел да каже какво не е наред с Ерин. През май 2025 г., когато състоянието на момичето се влошава, майка ѝ я води в болница.
Ядрено-магнитен резонанс най-накрая дава яснота. Лекарите откриват твърда маса в стомаха на момичето. И откриват космена топка - с ширина 21 сантиметра и тегло приблизително един килограм.
Топката е раздула стомаха на момичето - до три пъти повече от нормалния му размер, посочва „Дейли мейл“.
Ерин е откарана в Детската болница в Бристъл. Там лекарите отстраняват космената топка след петчасова операция.
"Хирурзите казаха, че миризмата е невероятна“, казва Джоди Колинс. След операцията Ерин остава в болницата десет дни. Стомахът ѝ е трайно уголемен поради прекомерното разтягане – и това може да остане така с години.
Специалистите не могат да кажат колко време са се събирали космите в стомаха на момичето.
„Никога не съм я виждала да си слага косата в устата. Но я върти през цялото време”, казва Джоди.
Лекарите смятат, че Ерин многократно е яла собствената си коса, докато е спала, без да го осъзнава.
За да се предотврати повторно подобно опасно натрупване на коса в стомаха, семейството е взело предпазни мерки.
„Купихме ѝ шапка, с която да спи“, казва Джоди.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
15:54 14.08.2025
2 мъкаааа
15:55 14.08.2025
3 Рускиня
16:03 14.08.2025
4 Хмм
16:12 14.08.2025
5 Берлин
16:13 14.08.2025
6 Уса
Коментиран от #14
16:23 14.08.2025
7 Некадърност
Коментиран от #13
16:37 14.08.2025
8 д-р
Коментиран от #10, #11, #12
16:56 14.08.2025
9 Ренев
Коментиран от #15
17:11 14.08.2025
10 Явно не си д-р
До коментар #8 от "д-р":НЕ, човешките косми не се разтварят в стомашния сок, независимо дали са „тънки“ или „дебели“. Косата е изградена основно от кератин – изключително устойчив протеин, който не се разгражда лесно от стомашни киселини (дори от силната солна киселина в стомаха).
Това е причината косата да може да се задържа дълго време в храносмилателната система и да образува трихобезоари (топки от коса).
17:13 14.08.2025
11 Тук вече си прав
До коментар #8 от "д-р":Хитинът е друга форма на устойчив биополимер, но той не е протеин, а полизахарид (въглехидрат).
Той съставлява външната обвивка на насекоми, включително хлебарки.
Човешкият организъм също не може да го смила ефективно, поне не без помощта на специфични ензими (които човекът няма).
17:14 14.08.2025
12 И двете, дядо попе, не се разтварят
До коментар #8 от "д-р":И косата (кератин), и хитинът от хлебарки са устойчиви на храносмилане.
Но твърдението, че „тънки косми се разтварят от стомашен сок“ е НЕвярно.
Ако нещо е „тънко“, това не значи, че се разтваря по-лесно — структурата на молекулите е от значение, не дебелината на косъма.
17:16 14.08.2025
13 Това е психологичен проблем
До коментар #7 от "Некадърност":Ако детето не сподели, че си дърпа и яде косата (а много често това е таен, срамен навик), никой лекар не може да предположи веднага трихофагия.
Децата с трихофагия и трихотиломания рядко сами споделят, че си скубят и ядат косата.
Родителите също може да не забележат — ако косата е дълга, косъмчетата може да се откъсват и ядат от долната част, без това да се забележи визуално.
Това прави проблема невидим дори за опитни лекари, ако не се търси конкретно.
17:20 14.08.2025
14 Медицината не е ясновидство
До коментар #6 от "Уса":Лекарите не могат да "отгатнат" трихобезоар, ако няма ясна анамнеза (информация от пациента) и симптомите са неспецифични.
Повечето деца не казват: "Ям си косата." А често и родителите не знаят.
17:23 14.08.2025
15 Пенка
До коментар #9 от "Ренев":Аре стига бе.Когато нямаше психолози света как е живял хиляди години?Въртите сучите все ви избива на психолози.
17:48 14.08.2025
16 Опааа
17:48 14.08.2025