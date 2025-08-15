Новини
Любопитно »
Британската принцеса Ан празнува 75-ти рожден ден

Британската принцеса Ан празнува 75-ти рожден ден

15 Август, 2025 09:27 506 6

  • кралско семейство-
  • принцеса ан-
  • рожден ден

Вижте интересни факти от живота ѝ

Британската принцеса Ан празнува 75-ти рожден ден - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува една от най-изявените и упорити членове на кралското семейство – принцеса Ан. Принцесата е единствената дъщеря на покойната кралица Елизабет Втора. Тя е второто ѝ дете след крал Чарлз Трети. Принцеса Ан е родена през 1950 г., две години след Чарлз и две години преди майка ѝ да се възкачи на британския престол. Вижте интересни факти от живота ѝ:

Любопитни факти и житейски постижения

Първата олимпийка от кралския дом – през 1976 г. принцеса Ан се състезава в конен спорт на летните олимпийски игри в Монреал, като преди това печели златен и два сребърни медала на Европейското първенство (1971, 1975).

Истинска работохоличка – често е описвана като най-неуморния член на кралското семейство, с над 400 чуждестранни визити и участие в повече от 300 благотворителни организации.

Опит за отвличане през 1974 г. – запазва самообладание, когато психично болен мъж се опитва да я отвлече от колата ѝ. На въпрос дали ще излезе, тя му отговаря: „Not bloody likely!“.

Активна обществена личност – от 1970 г. е президент на „Save the Children“, а през 1990 г. е номинирана за Нобелова награда за мир заради хуманитарната си дейност.

Първият кралски портрет със смяна на прическите от 50 години насам – за рождения си ден Ан избира елегантен шиньон вместо дългогодишната си висока прическа.

Почетна монета в нейна чест – Великобритания пусна първата монета за почит „Princess Royal – Celebrating 75 Years“, върху която е изобразена с короната „Aquamarine Pineflower Tiara“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига с тези

    2 0 Отговор
    Боклуци моля

    09:29 15.08.2025

  • 2 Възмутен

    1 0 Отговор
    Ей я баш фашистката!

    09:30 15.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мъж

    0 0 Отговор
    Егати православния празник, търговците измамници искат и на православните празници да ошушкат някой да оставят без пари. Май атеистите са прави никой не вярва в Господ , всеки си гледа интереса

    09:34 15.08.2025

  • 5 глоги

    0 0 Отговор
    Днес рожден ден празнува една от най-изявените и упорити членКИ на кралското семейство – принцеса Ан.

    09:38 15.08.2025

  • 6 Брат и

    0 0 Отговор
    А Чарс пуснаха ли го от лудницата?

    09:44 15.08.2025