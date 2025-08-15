Британската принцеса Ан празнува 75-ти рожден ден

Днес рожден ден празнува една от най-изявените и упорити членове на кралското семейство – принцеса Ан. Принцесата е единствената дъщеря на покойната кралица Елизабет Втора. Тя е второто ѝ дете след крал Чарлз Трети. Принцеса Ан е родена през 1950 г., две години след Чарлз и две години преди майка ѝ да се възкачи на британския престол. Вижте интересни факти от живота ѝ:

Любопитни факти и житейски постижения

Първата олимпийка от кралския дом – през 1976 г. принцеса Ан се състезава в конен спорт на летните олимпийски игри в Монреал, като преди това печели златен и два сребърни медала на Европейското първенство (1971, 1975).

Истинска работохоличка – често е описвана като най-неуморния член на кралското семейство, с над 400 чуждестранни визити и участие в повече от 300 благотворителни организации.

Опит за отвличане през 1974 г. – запазва самообладание, когато психично болен мъж се опитва да я отвлече от колата ѝ. На въпрос дали ще излезе, тя му отговаря: „Not bloody likely!“.

Активна обществена личност – от 1970 г. е президент на „Save the Children“, а през 1990 г. е номинирана за Нобелова награда за мир заради хуманитарната си дейност.

Първият кралски портрет със смяна на прическите от 50 години насам – за рождения си ден Ан избира елегантен шиньон вместо дългогодишната си висока прическа.

Почетна монета в нейна чест – Великобритания пусна първата монета за почит „Princess Royal – Celebrating 75 Years“, върху която е изобразена с короната „Aquamarine Pineflower Tiara“.