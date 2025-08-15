Почина майката на Джеф Безос

Джаки Безос, майката на основателя на Amazon Джеф Безос, е починала на 78-годишна възраст. Тъжната вест бе потвърдена в официално изявление на семейната фондация Bezos Family Foundation, която тя съосновава заедно със сина си.

Джеф Безос сподели трогателно послание в социалните мрежи, в което разкри, че майка му е издъхнала след дълга борба с деменция с телца на Леви – заболяване, засягащо мозъчната дейност, движението, поведението и съня. Тя е била диагностицирана през 2020 г.

„Тя почина днес, заобиколена от толкова много хора, които я обичаха – децата ѝ, внуците и баща ми. Знам, че в последните си мигове тя усещаше нашата любов. Всички ние имахме огромния късмет да бъдем част от живота ѝ. Ще я пазя в сърцето си завинаги“, написа Безос.

В емоционалния си спомен милиардерът подчерта и силата на майчината ѝ любов:

„Тя стана моя майка едва на 17 години – нещо, което със сигурност не е било лесно, но тя се справи блестящо. Приемаше ролята си с невероятна отдаденост, впоследствие доведе в живота ни моя удивителен баща, а после посрещнахме и сестра ми, и брат ми. През целия си живот тя разширяваше кръга от хора, които обича, пази и подкрепя. Винаги даваше много повече, отколкото искаше за себе си.“

Съпругата на Безос – Лорен Санчес – също изрази скръбта си, като написа в коментар: „Толкова ще ни липсва. Обичаме те ❤️💔.“

Джаки Безос оставя след себе си съпруга си Майк Безос, трите си деца – Джеф, Кристина и Марк – както и 11 внуци и едно правнуче.

В изявление на фондацията Bezos Family Foundation тя бе описана като „всеотдайна майка“, която винаги е поставяла децата си на първо място.

Семейството призовава вместо цветя в нейна памет да се подкрепи благотворителна организация по избор или да се извърши прост акт на доброта.