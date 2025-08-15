Новини
Любопитно »
По бански: Дуа Липа застана на челна стойка върху падълборд (СНИМКИ)

По бански: Дуа Липа застана на челна стойка върху падълборд (СНИМКИ)

15 Август, 2025 12:32 1 628 4

  • дуа липа-
  • певица-
  • форма-
  • бански-
  • челна стойка-
  • ибиса

Певицата демонстрира удивителни способности и форма във водата край Ибиса

По бански: Дуа Липа застана на челна стойка върху падълборд (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дуа Липа демонстрира удивителна спортна форма, както и невероятната си фигура в следствие на нея, по време на почивката си в Ибиса през изминалите дни. 29-годишната певица, която се готви да отпразнува 30-ия си рожден ден, беше заснета, докато изпълнява йога пози върху падълборд в Средиземно море, облечена само в миниатюрен бански.

Сред йога позите, които изпълни, бяха „обърнато куче“ и стойка на глава. По-късно тя беше заснета на яхта, където продължи да се забавлява с близки и приятели.

Дуа Липа отбелязва предварително своя 30-и рожден ден в Испания заедно с годеника си Калъм Търнър и приятели. Певицата, която навършва 30 години на 22 август, сподели снимка в бяла рокля с пайети и смело изрязване на гърба, създадена от дизайнера Симон Порт Жакмю, който също е сред гостите в Ибиса.

По време на престоя си тя публикува и кадри в бански на точки заедно с Търнър. „Почивам малко, преди да продължа да танцувам в моите 30“, написа тя.

Дуа Липа потвърди годежа си с 35-годишния актьор през юни. В интервю за британското издание на Vogue тя призна, че никога не е мислила за сватба, но сега се замисля каква булка би била. По думите ѝ решението да прекара живота си с Търнър е „наистина специално чувство“.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    8 2 Отговор
    На челна стойка пак Дуа

    12:33 15.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    МАКЕДОНСКО ДЕВОЙЧЕ , КИТКА ШАРЕНА :)

    12:43 15.08.2025

  • 3 ТИГО

    4 0 Отговор
    Както и да се нагласи шиптера си е същият !

    13:11 15.08.2025

  • 4 Селянин

    0 0 Отговор
    Много да се не чуди , а да се жени и да ражда , че биологичния часовник тиктака.

    13:44 15.08.2025