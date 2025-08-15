По бански: Дуа Липа застана на челна стойка върху падълборд (СНИМКИ)

Дуа Липа демонстрира удивителна спортна форма, както и невероятната си фигура в следствие на нея, по време на почивката си в Ибиса през изминалите дни. 29-годишната певица, която се готви да отпразнува 30-ия си рожден ден, беше заснета, докато изпълнява йога пози върху падълборд в Средиземно море, облечена само в миниатюрен бански.

Сред йога позите, които изпълни, бяха „обърнато куче“ и стойка на глава. По-късно тя беше заснета на яхта, където продължи да се забавлява с близки и приятели.

📸 | @DUALIPA doing paddle board yoga in Ibiza recently! #1 pic.twitter.com/aaIh7sYwpF — Dua Lipa Media (@STUDlO2054) August 14, 2025

Дуа Липа отбелязва предварително своя 30-и рожден ден в Испания заедно с годеника си Калъм Търнър и приятели. Певицата, която навършва 30 години на 22 август, сподели снимка в бяла рокля с пайети и смело изрязване на гърба, създадена от дизайнера Симон Порт Жакмю, който също е сред гостите в Ибиса.

По време на престоя си тя публикува и кадри в бански на точки заедно с Търнър. „Почивам малко, преди да продължа да танцувам в моите 30“, написа тя.

Дуа Липа потвърди годежа си с 35-годишния актьор през юни. В интервю за британското издание на Vogue тя призна, че никога не е мислила за сватба, но сега се замисля каква булка би била. По думите ѝ решението да прекара живота си с Търнър е „наистина специално чувство“.