Документален филм разказва за най-шокиращите моменти от живота на Чарли Шийн (ВИДЕО)

Една от най-ярките и противоречиви фигури на американската развлекателна индустрия - Чарли Шийн - отново е под светлините на прожекторите. Този септември Netflix ще зарадва зрителите с премиерата на двусериен документален филм, озаглавен „aka Charlie Sheen“, който обещава да разкрие неподозирани истини за бурния живот и кариера на актьора.

Документалната продукция, режисирана от Андрю Ренци („Pepsi, Where’s My Jet?“), проследява пътя на Шийн от безгрижното му детство в Малибу, през звездния му възход през 80-те и 90-те години, до драматичния му срив, който разтърси цялата индустрия. Филмът включва ексклузивни интервюта с най-близките му хора – семейство, приятели, колеги и дори бившия му нарко дилър. Сред участниците се открояват имена като Дениз Ричардс, Хайди Флайс, Джон Крайър, Шон Пен, Рамон Естевес, Брук Мюлер, Крис Тъкър и Чък Лори - продуцентът на „Двама мъже и половина“, който често бе обект на гневните тиради на Шийн.

Трейлърът на „aka Charlie Sheen“ загатва за безкомпромисна откровеност. Хайди Флайс не спестява критики, наричайки Шийн „плачливо, меко момче“, докато Джон Крайър си спомня за моментите, когато актьорът уверено твърдял, че ще се върне на снимачната площадка, въпреки тежкото си състояние. Бившият му дилър пък разкрива шокиращи подробности за зависимостите на звездата.

Самият Чарли Шийн признава: „Ще споделя неща, които досега съм разкривал само пред терапевта си.“

През 2011 г. Чарли Шийн бе на върха на славата си като най-добре платеният телевизионен актьор, получавайки по 1,8 милиона долара на епизод в „Двама мъже и половина“. Но внезапният му срив, белязан от зависимости, скандали и публични нападки срещу продуцента Чък Лори, доведе до уволнението му и замяната с Аштън Къчър.

Последвалото турне с провокативно шоу се оказа провал, а името на Шийн се превърна в синоним на саморазрушение.

Днес, след седем години трезвеност, Чарли Шийн е готов да разкаже своята история без маска. Документалният филм обещава да покаже не само шокиращите моменти от живота му, но и топлината, прошката и любовта, които са му помогнали да се изправи на крака. Официалното описание на продукцията подчертава: „Таблоидната черна дупка Чарли Шийн знае какво се е говорило за него и най-накрая е готов да признае всичко.“

„aka Charlie Sheen“ ще дебютира на 10 септември в платформата Netflix. Зад проекта стоят продуцентските компании Skydance, North of Now, Boardwalk Pictures и Atlas Independent, а сред продуцентите личат имената на Чарлс Ровен, Ник Боук, Мадисън Уайретър и други. Любопитен детайл е, че самият Шийн не е сред продуцентите, което подсказва за творческа свобода и обективност в разказа.