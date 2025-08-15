Емили Блънт изненада с нова визия (СНИМКИ)

Емили Блънт, която се завръща в ролята на остроумната и амбициозна Емили Чарлтън, изненада феновете с коренно нова визия по време на снимките на дългоочакваното продължение на „Дяволът носи Прада“.

На 14 август, в сърцето на Ню Йорк, 42-годишната актриса бе уловена от обективите с модерна блонди боб прическа, която рязко контрастира с емблематичната ѝ червена коса от първия филм.

Блънт заложи на екстравагантен пуловер, украсен с черно-червени мотиви и апликация във формата на ябълка, придружен от надпис „N.Y.“ – недвусмислен поклон към Голямата ябълка, където се развива действието. Визията ѝ бе завършена с метална вратовръзка, слънчеви очила Dior и яркочервени панталони, които подчертаваха нейния моден усет.

Тази смела промяна в прическата на героинята Емили Чарлтън подсказва за нова глава в живота ѝ. Любопитен детайл: само две седмици по-рано, на 29 юли, Блънт все още бе с червена коса, което намеква за драматична трансформация на персонажа в хода на сюжета.

Припомняме, че в оригиналния филм от 2006 г., вдъхновен от бестселъра на Лорън Уайсбергер – бивша асистентка на легендарната Ана Уинтур, Емили Чарлтън бе дясната ръка на безкомпромисната Миранда Пристли (Мерил Стрийп), главен редактор на списание Runway. Сега, в продължението, зрителите ще видят как героите се развиват в още по-динамичния свят на модата и медиите.

Ан Хатауей също се завръща като Анди – младата жена, която в първия филм се опитваше да балансира между скромното си минало и бляскавото настояще, работейки рамо до рамо с арт директора Найджъл (Стенли Тучи). Във втората част към звездния актьорски състав се присъединяват още Люси Лю, Джъстин Теру, Б. Дж. Новак, Полин Шаламет, Симон Ешли, Кенет Брана, комикът Кейлеб Хеарън, както и бродуейските звезди Хелън Дж. Шен и Конрад Рикамора.

„Дяволът носи Прада 2“ обещава да бъде истинско модно събитие и ще дебютира по кината на 1 май 2026 година.