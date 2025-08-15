Бритни Спиърс разкри бюста си в миниатюрна златна рокля (ВИДЕО)

Бритни Спиърс отново събуди бурни реакции в социалните мрежи със своето поредно танцово видео, което бързо натрупа страстни реакции.

43-годишната поп звезда, известна със своите разкрепостени изяви онлайн, този път привлече вниманието с пикантно изпълнение в златна минирокля с огромен отвор, който едва прикриваше гърдите ѝ. Въпреки усилията на роклята да запази приличията, Бритни многократно изпадна в „гафове“, като дрехата не успяваше да покрие напълно интимните ѝ части, което не остана незабелязано от многобройните зрители.

Необезпокоявана от неловките моменти, певицата продължи да танцува пред камерата, без да се срамува от случващото се, като излъчваше широка усмивка. За да избегне нарушения на правилата за голота на Instagram, Бритни Спиърс използва малки емоджита на слънчогледи, с които покриваше част от тялото си.

Бритни, която вече неведнъж е създавала фурор със смелите си и откровени танцови видеа, продължава да бъде сред най-обсъжданите знаменитости в социалните медии. След като наскоро беше освободена от строгото попечителство на баща си, тя все повече демонстрира своята независимост именно с разголени провокации и емоционални изповеди, които в последствие трие.

Тази нейна тенденция да споделя интимни моменти с феновете си предизвиква както възхищение, така и критики, като често създава дискусии относно балансите между личната свобода и социалната отговорност на известните личности. Мнозина, освен това, се чудят дали наистина певицата е добре с психичното здраве и може ли пълноценно да се грижи за себе си.