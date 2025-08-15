Новини
Мартин Елвиса помага на Ники Николов да избере новия "Ерген"

15 Август, 2025 15:15 400 6

Кастингът вече е в разгара си и има доста желаещи да поемат ролята на главния герой в шоуто

Мартин Елвиса помага на Ники Николов да избере новия "Ерген" - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Продуцентът Ники Николов и Мартин Елвиса вече работят заедно по избора на новия "Ерген" на България за предстоящия сезон на риалити шоуто. Елвиса, който беше основна фигура в последния сезон на популярния формат, играе важна роля в подбора на потенциалните кандидати, които да го заместят през следващата година.

Кастингът вече е в разгара си и има доста желаещи да поемат ролята на главния герой в шоуто. Продукцията разглежда различни кандидатури, като основно се фокусират върху профили в социалните мрежи. През миналата година повече от 250 кандидати са били разглеждани за участие, но изборът на финалисти отнема месеци.

View this post on Instagram

A post shared by Martin Nikolov (@elvisarata)


Мартин Елвиса, който си тръгна от последния сезон с Даниела, но бързо се раздели с нея, активно помага на продуцента Ники Николов в избора на най-подходящия мъж за шоуто. Елвиса, който остави своя следа в телевизионния ефир с участието си в Ергенът, ще бъде консултант в процеса на подбора. Николов призна, че Мартин е бил основният двигател на успеха на последния сезон и сега търси някой със същия потенциал да вдигне рейтинга на шоуто.

На една от снимките, качена от Мартин в социалните мрежи, той показва как с Ники Николов разглеждат профили на потенциални кандидати. Под снимката Елвиса написва: "В търсене на новия Ерген", което показва, че изборът още не е окончателен и все още предстоят допълнителни интервюта и консултации.

Продукцията вече има няколко възможни кандидати за новия "Ерген", но изборът ще бъде окончателно потвърден след серия от интервюта. Мартин Елвиса ще има важна дума в този процес и не е изключено новият "Ерген" да бъде вече познато лице за аудиторията, подобно на него.


  • 1 Матахари

    3 0 Отговор
    най-големия ерген в държавата Баци.

    15:18 15.08.2025

  • 2 Мартинка

    3 0 Отговор
    Никито призна ли му вече, че цял сезон си го пази

    15:18 15.08.2025

  • 3 Честит

    3 0 Отговор
    Мъжки 69 - Яйца на очи !

    15:21 15.08.2025

  • 4 Красимир Петров

    3 0 Отговор
    Трябва да си супер просД за да гледаш това долнопробно предаване

    15:24 15.08.2025

  • 5 Б.Б.

    1 0 Отговор
    Елвис, ша ма убидиш

    15:28 15.08.2025

  • 6 Стига бе

    0 0 Отговор
    Сега разбирам, че имало било успех на последния сезон!!!
    Кой ги гледа тези срийни убийци на мозъчни клетки?

    15:31 15.08.2025