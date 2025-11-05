Новини
Vogue: Жената днес не иска гадже, вижда романтика в свободата на самотата

Vogue: Жената днес не иска гадже, вижда романтика в свободата на самотата

5 Ноември, 2025

Връзките се демонстрират все по-рядко онлайн

Vogue: Жената днес не иска гадже, вижда романтика в свободата на самотата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жените вече не желаят да си имат гаджета, пише Vogue. Според изданието, връзките се демонстрират все по-рядко онлайн. Блогърки публикуват снимки с гаджетата си, запечатвайки само ръката им на волана или върху чаша с напитка.

Някои умишлено изрязват партньорите си от кадъра или размазват лицата им. Дамите пускат публикации, в които не споменават партньорите си, но все пак ги включват в снимките. Онлайн потребителите отдават това поведение на страх от липса на пълна свобода.

Самотността ви дава пълна свобода да казвате и правите каквото си искате. Това не важи за всички жени, но забелязвам, че във връзките можем да станем по-бледи и размити, включително и аз, споделя инфлуенсър Софи Милнър.

Писателката и сътрудник на британския Vogue Стефани Йебоа заяви, че би се чувствала виновна, ако постоянно публикува инфо за своя мъж, тъй като повечето жени не могат да намерят подходящ партньор.

„Дори и да бяхме все още заедно, не бих публикувала снимки. Има нещо неловко и срамно в това постоянно да публикуваш партньора си в днешно време“, подчерта тя.

В резултат на това жените придават все повече романтичност на самотата си, признавайки, че желаят такъв живот. „Гаджетата са извън мода. Няма да се върнат, докато не започнат да се държат правилно“, написа потребителка в коментарите към подкаста Delusional Diaries.

Според все повече млади хора държането за ръце символизира по-високо ниво на интимност, отколкото сексът, пише Zoomers.


