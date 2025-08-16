Боксьорът Тайсън Фюри се ожени за съпругата си за трети път

Тайсън и Парис Фюри са женени вече 17 години, а плод на любовта са седемте им деца. Тяхната връзка разцъфва през всеки изминал ден, а в чест на своята годишнина, семейството поднови брачните си обети.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Tyson Fury (@tysonfury)



Тайсън и Парис се ожениха на 21 ноември през 2008 г., а преди няколко дни споделиха трогателни снимки от третата си сватба.

„Имахме най-красивия ден“, написа бившият боксьор в Instagram.

На 13 август бившият шампион в тежка категория сподели, че той и 35-годишната Парис са се оженили отново в Южна Франция.

Двойката, която има седем деца, сключи брак на 21 ноември 2008 г. в Донкастър, Англия. Парис и Тайсън подновиха брачните си обети през април 2013 в Ню Йорк, припомня Daily Mail, цитиран от tialoto.bg.

Тайсън, който отпразнува рождения си ден на 12 август, сподели снимки от специалния ден в сладък клип, публикуван в Instagram.

„@parisfury1 и аз се оженихме отново за трети път, късметлии сме, имахме най-красивия ден в света. Той пази много специални спомени за нас.“, написа Фюри под публикацията, под звуците на Marry You на Бруно Марс.

На снимките се вижда Тайсън, позиращ с красив букет, заедно със снимки на голямото им семейство, всички облечени в бели и кремави цветове.

За третата си сватба Парис избра прилепнала бяла дантелена рокля и облече кремава ленена риза и бели шорти, както и голям кръст на врата си.

Тайсън и Парис са родители на 15-годишната Венецуела, 14-годишния принц Джон Джеймс, 9-годишния принц Тайсън II, 7-годишната Валенсия, 5-годишния принц Адонис Амазия, 4-годишната Атина и 1-годишния Рико.

В Instagram Парис сподели колко развълнувани са малките ѝ момичета да бъдат шаферки за нея, тъй като никога преди не са получавали тази чест.

Тя сподели снимка на „момчетата, преди да тръгнат за църквата“.

Тайсън и Парис се запознават за първи път на сватбата на общ приятел през 2005. Едва година по-късно пътищата им се пресичат отново на 16-ия ѝ рожден ден... а останалото е история.

„Годеникът ми очевидно не разбираше количеството планиране и организация, които са необходими за една сватба“, пише Парис в мемоарите си от 2021 г., „Любов и ярост: Магията и хаосът на живота с Тайсън“.

„Започвах да осъзнавам колко невероятно импулсивен е той, от хората, които живеят живота си в момента и обичат да вземат решения набързо.

В света на Тайсън, нашият голям ден можеше да бъде пренасрочен по прищявка, точно като един от боксовите му мачове. Аз обаче не го приемах и категорично отказах да променя датата.“, сподели още Парис, имайки предвид първата сватба на двойката.

„След грозен спор с него пред къщата на мама, реших да прекратя сватбата и връзката ни. Той си помисли, че се шегувам, а когато пуснах голямата бомба, тогава осъзна, че съм смъртоносно сериозна.“, написа още Парис Фюри.

След няколко седмици двойката се сдобрява и прави сватбеното си тържество, както е планирано, през ноември 2008 г. А днес са щастливо семейство със седем прекрасни деца и 15 години брак – Тайсън и Парис Фюри.